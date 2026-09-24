Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại Quốc Học Huế

Ngày hội Văn hóa đọc tại Huế sẽ có sự tham gia của nhà xuất bản, công ty sách, tác giả, nhà nghiên cứu, diễn giả khách mời. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nhằm triển khai hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam (10/10/1952 - 10/10-2026), Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Huế tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc tại THPT chuyên Quốc Học - Huế, dự kiến tổ chức trong một ngày, vào ngày 11/10.

Ngày hội có các hoạt động văn hóa, giáo dục cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Huế, trong đó THPT chuyên Quốc Học - Huế là đơn vị nòng cốt; tạo cơ hội để học sinh giao lưu với chuyên gia, người làm sách, góp phần hình thành văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Sự kiện dự kiến có sự tham gia của học sinh các trường, các cán bộ giáo viên, đại diện các nhà xuất bản, công ty sách, tác giả, nhà nghiên cứu, diễn giả khách mời, đại diện Hội Cựu học sinh Trường Quốc Học Huế.

Ngày hội gồm nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách và các xuất bản phẩm tiêu biểu; tổ chức hoạt động đọc, giới thiệu sách và giao lưu về sách; tổ chức tọa đàm, giao lưu với tác giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia lĩnh vực xuất bản; tổ chức hoạt động khuyến đọc, hoạt động gắn kết tập thể, cuộc thi cho học sinh; trao tặng sách, học bổng và phần quà khuyến đọc.

Ban tổ chức khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học, hội, nhóm cựu học sinh và tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố hưởng ứng, lan tỏa hoạt động về sách, văn hóa đọc. Đồng thời, ban tổ chức khuyến khích sự đồng hành của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp tổ chức tham gia; khuyến khích nguồn lực xã hội hỗ trợ sách, học bổng, các điều kiện phục vụ hoạt động phát triển văn hóa đọc.