Hội xuất bản trao đổi kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc với Nhật Bản

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - tặng quà lưu niệm cho đại diện Hội Xuất bản Nhật bản. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Tại buổi làm việc tối 8/10, tại Frankfurt, hai bên tập trung trao đổi về thực tiễn hoạt động xuất bản, các mô hình khuyến khích đọc sách, kinh nghiệm phát triển xuất bản phẩm dành cho thiếu nhi và khả năng phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách giữa hai nước.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - đánh giá cao sức lan tỏa của xuất bản phẩm Nhật Bản tại thị trường trong nước, đặc biệt là sách thiếu nhi. Đồng thời, đại diện Việt Nam bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cách thức tổ chức hoạt động xuất bản, ứng dụng công nghệ và xây dựng chính sách phát triển văn hóa đọc tại Nhật Bản.

Một trong những nội dung được quan tâm là kinh nghiệm khuyến khích trẻ em hình thành thói quen đọc sách từ sớm. Đại diện phía Nhật Bản chia sẻ về mô hình dành thời gian đọc sách tại trường học trước khi bắt đầu các tiết học chính khóa.

Theo đó, nhiều trường triển khai hoạt động đọc sách khoảng 10 phút mỗi ngày, tạo không gian yên tĩnh để học sinh tập trung vào việc đọc. Đây là cách làm hướng tới việc đưa sách trở thành một phần tự nhiên trong đời sống học đường, giúp trẻ từng bước hình thành thói quen đọc thường xuyên thay vì chỉ đọc khi có yêu cầu học tập.

Đại diện Nhật Bản cho biết: “Tất cả trường học ở Nhật Bản là cứ vào lớp là phải dành mười phút đọc sách rồi mới bắt đầu mới vào tiết học. Khoảng thời gian đó phải tuyệt đối im lặng”.

Đáng chú ý, theo chia sẻ tại cuộc trao đổi, chương trình đọc sách đầu giờ không đơn thuần xuất phát từ một quy định pháp luật bắt buộc trên phạm vi toàn quốc, mà được thúc đẩy thông qua sáng kiến giáo dục, sự hưởng ứng của các nhà trường và sự phối hợp của đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh việc tạo thói quen đọc sách trong trường học, cuộc gặp cũng đề cập đến vai trò của gia đình, truyền thông và các hoạt động xã hội trong việc khơi dậy hứng thú đọc sách ở trẻ em. Phía Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh về lợi ích của việc đọc, qua đó khuyến khích cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình tiếp cận sách.

Một điểm đáng chú ý là việc ghi nhận, động viên đội ngũ giáo viên tổ chức hiệu quả các hoạt động đọc sách, thay vì chỉ tập trung khen thưởng học sinh. Cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò của người tổ chức và môi trường giáo dục trong việc nuôi dưỡng niềm yêu thích sách lâu dài.

Phía đại diện Việt Nam nhấn mạnh trong thời gian tới Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục kết nối với các đơn vị xuất bản của đất nước mặt trời mọc. “Dựa trên nền tảng đã xây dựng trước đó, chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa cũng như kinh tế đối với Nhật Bản trên phương diện xuất bản”, ông Hồi phát biểu.

Từ những kinh nghiệm được chia sẻ, đại diện phía Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến khả năng vận dụng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế trong nước, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng cơ chế thúc đẩy văn hóa đọc, phát triển các chương trình dành cho học sinh tiểu học và tăng cường phối hợp giữa nền xuất bản hai nước.