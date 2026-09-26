Hội Xây dựng TP Cần Thơ thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng xanh

Chiều 26/9, Hội Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội Xây dựng TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển lãm ngành Xây dựng, với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Ban chấp hành Hội Xây dựng TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Hội Xây dựng TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 do ông Lê Thành Phiêu làm Chủ tịch, cùng 5 Phó Chủ tịch, 12 Ủy viên Ban Thường vụ, 37 Ủy viên Ban Chấp hành, 5 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và 1 Tổng Thư ký Hội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Thành Phiêu, Chủ tịch Hội Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, việc hợp nhất tạo điều kiện tập hợp, kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Phiêu, những năm qua, Hội tập trung đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, kết nối nhà trường - doanh nghiệp, chuyển đổi số, vật liệu xanh, tư vấn và phản biện xã hội.

Năm 2024, Hội tổ chức hội thảo "Giải pháp xanh cho xây dựng bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long", đồng thời ký kết hợp tác với Trường Bách khoa thuộc Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Dịp này, Hội kết nạp 141 hội viên cá nhân và 7 hội viên tập thể.

Năm 2025, Hội tổ chức hội thảo về áp dụng mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng, thu hút gần 450 đại biểu. Hội cũng phối hợp tổ chức Đại hội Chi hội Ngành cửa Cadoor kết hợp triển lãm ngành xây dựng, với gần 400 đại biểu và doanh nghiệp tham dự.

Trong hoạt động đào tạo, Hội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K51 và giao lưu, kết nối doanh nghiệp, thu hút hơn 1.000 sinh viên và doanh nghiệp tham gia.

Ông Lê Thành Phiêu nêu phương hướng, nhiệm vụ của hội trong thời gian tới.

Bước sang năm 2026, Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nối nguồn lực, thúc đẩy doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phối hợp tổ chức hội thảo về vật liệu và kiến trúc xanh phục vụ phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội cũng tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, chính sách liên quan đến xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghiệp công nghệ số và phát triển đô thị.

Theo ông Phiêu, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng xanh, vật liệu mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành xây dựng.

Hội định hướng xây dựng Trung tâm Dịch vụ Khoa học Công nghệ Xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững.

Cùng với hoạt động chuyên môn, Hội duy trì các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Với những kết quả trong hoạt động chuyên môn, kết nối doanh nghiệp, tư vấn, phản biện xã hội và an sinh cộng đồng, Hội Xây dựng TP Cần Thơ được Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể; 10 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong hoạt động Hội.

Hơn 50 doanh nghiệp tham gia triển lãm ngành Xây dựng Diễn ra trong ngày 26/9, triển lãm ngành Xây dựng do Hội Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức có hơn 50 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu công nghệ, vật liệu xây dựng mới, thiết bị và các giải pháp phục vụ ngành xây dựng. Các gian hàng tập trung giới thiệu công nghệ xây dựng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi số, cùng các sản phẩm, dự án và năng lực của doanh nghiệp. Triển lãm là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng kết nối thị trường. Thông qua hoạt động này, Hội Xây dựng TP Cần Thơ hướng đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, vật liệu thân thiện với môi trường, giải pháp xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi số, phù hợp với điều kiện của TP Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.