Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cầu nối thúc đẩy ứng dụng 5G tại Việt Nam

Dự buổi làm việc, Cục Tần số vô tuyến điện có TS. Lê Văn Tuấn, Cục trưởng, cùng đại diện Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế. Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam có TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội, PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội, cùng đại diện các ban chuyên môn và hội viên tại các trường đại học, học viện. Phía Ericsson Việt Nam có bà Bùi Mai Lan, Phụ trách Marketing và Quan hệ khách hàng thị trường Việt Nam và Myanmar trình bày ý tưởng.

Đại diện Ericsson trình bày ý tưởng ứng dụng 5G trước Cục Tần số vô tuyến điện và Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam sáng 15/9

Phó Chủ tịch Đoàn Quang Hoan cho rằng muốn nâng hiệu quả khai thác 5G thì nhu cầu sử dụng phải xuất phát từ thực tế của người dùng và doanh nghiệp, thay vì chờ nhà cung cấp thiết bị đề xuất sẵn mô hình ứng dụng. Với những nhu cầu phổ biến như lướt web hay xem video, lợi thế tốc độ và độ trễ của 5G chưa được khai thác hết, nên dư địa lớn nằm ở khối doanh nghiệp và các ngành sản xuất.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn đồng tình và cho rằng thúc đẩy nhu cầu ứng dụng 5G cần trở thành một nội dung mới trong hoạt động của cơ quan quản lý, bên cạnh công tác cấp phép và quản lý phổ tần. Khi 5G lan tới sản xuất, giao thông, năng lượng và nông nghiệp, hiệu quả khai thác tài nguyên tần số cũng được nâng lên.

Chủ tịch Trần Đức Lai cho biết các hoạt động thường niên của Hội đang gắn chặt hơn với định hướng chính sách quốc gia thông qua một hội nghị khoa học quốc tế và một hội nghị khoa học quốc gia tổ chức vào tháng 12 hằng năm, lấy công nghệ chiến lược làm trục chủ đề. Ông dẫn mục tiêu tăng 10% số lượng công bố khoa học mỗi năm theo Nghị quyết 57-NQ/TW làm thước đo cho chuỗi hoạt động chuyên môn về ứng dụng 5G, đồng thời mong phong trào lan dần từ sinh viên tới doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội.

Theo ý tưởng Ericsson Việt Nam giới thiệu, hoạt động hướng tới kết hợp tìm hiểu công nghệ với giải quyết các tình huống thực tế trong khai thác 5G. Qua đó, sinh viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, trao đổi ý tưởng và tìm kiếm các hướng ứng dụng 5G phù hợp với nhu cầu thực tế, từ đó phát triển những giải pháp có khả năng triển khai trong nhiều lĩnh vực.

Cục trưởng Lê Văn Tuấn đề nghị nghiên cứu bám sát vào vai trò kỹ sư vận hành hoặc kỹ sư ứng dụng công nghệ, xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để xây dựng phương án kỹ thuật dựa trên năng lực của 5G.

Chủ tịch Trần Đức Lai đề nghị không giới hạn phạm vi ứng dụng, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình mô phỏng và mô hình hóa. Các hướng ứng dụng có thể trải rộng từ giao thông thông minh, đường sắt đô thị, năng lượng, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, logistics, y tế, giáo dục đến đô thị thông minh và quản lý hạ tầng trên nền tảng 5G.

Đại diện Trường Đại học Điện lực và Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cho rằng 5G đang mở ra nhiều hướng ứng dụng trong giao thông, công nghiệp, tự động hóa và quản lý hạ tầng, đồng thời thu hút sự quan tâm của sinh viên ở nhiều ngành kỹ thuật. Các trường cũng mong muốn hoạt động có yêu cầu, tiêu chí đánh giá và phạm vi ứng dụng rõ ràng, qua đó định hướng cách tiếp cận và phát triển ý tưởng, đồng thời khuyến khích các hướng tiếp cận gắn kiến thức chuyên môn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam định hướng mở rộng các hoạt động thúc đẩy ứng dụng 5G, tạo thêm không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp và giới nghiên cứu. Các bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động phù hợp, phát huy sự tham gia của chuyên gia, giảng viên và doanh nghiệp, đồng thời gắn với các chương trình khoa học và công nghệ của Hội.