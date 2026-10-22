Hội viên VIP chờ gì sau lời xin lỗi của chuỗi gym California?

Ngày 20/10, một ngày sau khi lãnh đạo California Fitness & Yoga đăng video xin lỗi, anh Hồng Quân (Hà Nội) nhận tin nhắn thông báo CLB Somerset West Point Hà Nội sẽ tạm ngưng mở cửa từ 22 đến 31/10 vì “vấn đề liên quan đến vận hành”.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, anh đến cơ sở này với hy vọng một số tiện ích được khôi phục sau thông điệp của lãnh đạo. Tuy nhiên, theo anh, khăn, nước uống và hỗ trợ đỗ xe vẫn chưa trở lại như trước.

“Họ vẫn cứ liên tục đóng cửa các CLB, tôi cảm thấy hoang mang”, anh Quân nói với Tri Thức - Znews.

Tham gia hệ thống từ năm 2020, anh cho biết vợ chồng và cha mẹ đều tập tại California, với tổng số tiền gia đình đã chi gần nửa tỷ đồng. Điều anh muốn được giải đáp lúc này là nơi tập có tiếp tục được duy trì và khoản tiền mua thẻ chưa sử dụng sẽ được xử lý thế nào.

Trong video ngày 19/10, lãnh đạo California nhận trách nhiệm về những gián đoạn, thiếu sót trong vận hành và đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc. Với những hội viên đã trả trước cho nhiều năm, lời xin lỗi cần đi cùng phương án cụ thể cho từng quyền lợi bị ảnh hưởng.

Tiền đã đóng, nơi tập còn chờ

Ngoài gói đang sử dụng, anh Quân đã mua thêm thẻ Iconic trị giá hơn 100 triệu đồng, dự kiến có hiệu lực từ tháng 7/2027. Thẻ chưa kích hoạt. Khi một số dịch vụ bị gián đoạn, anh đề nghị hoàn tiền gói này nhưng cho biết yêu cầu bị từ chối.

Theo anh, những thẻ đã dùng và khoản trả trước cho thẻ chưa sử dụng cần được xem xét riêng. Anh muốn doanh nghiệp đưa ra câu trả lời cụ thể đối với gói Iconic, thay vì chỉ thông báo chung về quá trình tái cấu trúc.

Một số cơ sở California thông báo tạm ngưng hoạt động trong thời gian hệ thống tái cấu trúc. Ảnh: California Fitness & Yoga Centers Vietnam/Facebook.

Tại Hà Đông (Hà Nội), chị Nguyễn Bích Ngọc cũng phải thay đổi lịch tập sau khi cơ sở Mac Plaza tạm ngưng hoạt động. Chị cho biết đã chi 30 triệu đồng mua thẻ Diamond ba năm, có thời hạn đến năm 2029.

Từng trải nghiệm một số phòng tập trước khi chọn California, chị Ngọc muốn duy trì việc tập luyện tại cơ sở gần nhà. Khi nơi này tạm ngưng, việc tìm địa điểm thay thế phù hợp trở thành trở ngại.

“Vừa đóng 30 triệu đến năm 2029, tôi lại tốn công tìm kiếm phòng tập thay thế gần nhà nhưng rất khó, tôi đành tự tập tại nhà”, chị nói.

Với anh Đại Trịnh, hội viên tại TP.HCM, đề nghị chờ thêm 30 ngày chưa giải đáp được những tình huống người tập có thể gặp trong thời gian tới.

Anh muốn biết nếu hội viên được điều chuyển từ cơ sở nhỏ sang cơ sở lớn, họ có được giữ nguyên quyền lợi mà không phải trả thêm phí hay không. Nếu dịch vụ tiếp tục gián đoạn, phần thời gian và giá trị gói tập còn lại sẽ được xử lý thế nào.

Trong trường hợp hoàn tiền, anh đề nghị doanh nghiệp làm rõ điều kiện áp dụng, cách tính và thời hạn thanh toán. Anh cũng mong mọi thay đổi liên quan đến quyền lợi đã thỏa thuận được thông báo, trao đổi rõ ràng với khách hàng.

Hội viên VIP muốn nhận đúng quyền lợi

Tại TP.HCM, Alice Phạm có tâm trạng khác khi xem video xin lỗi. Vừa kết thúc lớp yoga tại California Fitness & Yoga Võ Văn Ngân, trên tay vẫn cầm ly sinh tố thuộc quyền lợi gói Centuryon, chị chưa biết có nên tiếp tục đặt niềm tin vào nơi đã gắn bó hơn 10 năm hay không.

“Tôi vừa thương, vừa phẫn nộ như chia tay người yêu cũ. Gắn bó với phòng tập hơn 10 năm nay, tôi không biết có thể tin thêm lần nữa hay không”, chị nói.

Năm 2016, Alice chi 250 triệu đồng mua thẻ Centuryon. Theo chị, gói thẻ bao gồm 5 năm sử dụng ban đầu; từ năm thứ sáu, phí duy trì là 23 triệu đồng/năm.

Chị cho biết gói được giới thiệu với các quyền lợi “trọn đời” như tủ đồ cá nhân, lớp tập nâng cao, quà sinh nhật và quà hàng năm, hỗ trợ vé đỗ ôtô hàng tháng, sử dụng hồ bơi, phòng xông hơi, bồn sục thủy lực. Khả năng tập tại các chi nhánh trên toàn quốc cũng giúp chị duy trì lịch vận động khi đi công tác.

Gần đây, khi California mở bán thêm những gói có mức giá thấp hơn nhưng vẫn được sử dụng một số tiện ích VIP, Alice muốn doanh nghiệp giải thích rõ sự khác biệt về quyền lợi và điều kiện sử dụng giữa các loại thẻ.

Theo chị, khoản phí duy trì 23 triệu đồng mỗi năm gắn với kỳ vọng về không gian tập luyện, mật độ người sử dụng và chất lượng dịch vụ. Chị lo ngại trải nghiệm này thay đổi khi có thêm người tiếp cận khu vực VIP thông qua các giao dịch mua lại thẻ phụ.

“Tôi muốn được trả đúng giá dành cho hội viên VIP. Hãy để tôi trả mức phí cao và nhận đúng giá trị xứng đáng”, Alice nói.

Hội viên lo lắng về quyền lợi khi đã trả trước các gói tập kéo dài nhiều năm. Ảnh: California Fitness & Yoga Centers Vietnam/Facebook.

Dù băn khoăn về những thay đổi, Alice chưa muốn rời California. Các tiện ích và thói quen tập luyện hình thành trong nhiều năm khiến chị phải cân nhắc khi tìm nơi thay thế.

“Rời trung tâm này, tôi khó tìm một nơi có thiết bị tương đương, phải cân nhắc xem phòng tập mới có thể đáp ứng những nhu cầu đã hình thành trong nhiều năm hay không. Tôi vẫn muốn California tồn tại, nhưng muốn nhìn thấy những thay đổi cụ thể trước khi có thể tin tưởng trở lại”, chị cho hay.

Với Tường Nguyễn (24 tuổi), nhân viên văn phòng sử dụng thẻ phụ Centuryon của người thân, chính sách cho người trong gia đình cùng tập là một tiện ích đáng giữ lại. Theo anh, việc cùng sử dụng một hệ thống giúp các thành viên thuận tiện sắp xếp lịch sinh hoạt; phòng tập còn là nơi gặp gỡ, duy trì kết nối của một số hội viên lớn tuổi.

Chờ phương án sau lời xin lỗi

Trong video ngày 19/10, ông Dane Fort thay mặt ban lãnh đạo California xin lỗi hội viên, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp. Ông thừa nhận doanh nghiệp theo đuổi tăng trưởng vượt khả năng đáp ứng của hệ thống vận hành, khiến nhiều bất cập không được giải quyết kịp thời.

California cho biết đã quyết định ngừng thu phụ phí đối với một số lớp yoga và GroupX, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh lịch lớp. Doanh nghiệp cũng cam kết ưu tiên duy trì, từng bước khôi phục khăn, nước uống và hỗ trợ đỗ xe, tùy điều kiện thực tế tại từng CLB.

Hình ảnh ông Dane Fort, CEO California Fitness & Yoga, đến phòng tập xin lỗi khách hàng được chuỗi gym đăng tải trên Facebook hôm 21/10.

Video chưa nêu thời điểm khôi phục đồng loạt các tiện ích này. Lãnh đạo hệ thống đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc, xác định nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Sau giai đoạn này, doanh nghiệp dự kiến công khai tiến độ, những việc đã làm và các vấn đề còn tiếp tục giải quyết.

Đây là thời gian để hoàn thiện lộ trình, chưa phải cam kết giải quyết xong toàn bộ quyền lợi tồn đọng trong 30 ngày.

Với anh Quân, câu trả lời được chờ đợi vẫn là phương án đối với hơn 100 triệu đồng đã trả cho thẻ chưa sử dụng. Với chị Ngọc, đó là nơi tập phù hợp trong thời hạn gói còn kéo dài đến năm 2029. Còn Alice muốn biết những quyền lợi khiến chị lựa chọn thẻ Centuryon có tiếp tục được bảo đảm.

Các hội viên mong doanh nghiệp đưa ra phương án cho từng trường hợp, cùng thời hạn thực hiện để có thể theo dõi và đối chiếu.