Hội viên, phụ nữ đưa tinh thần Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào đời sống

Phụ nữ Quảng Ninh tham gia lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), tinh thần đại đoàn kết đang được cụ thể hóa bằng những hoạt động gần gũi, trong đó hội viên, phụ nữ vừa là người tham gia, vừa là lực lượng kết nối, vận động và duy trì những phần việc có ích cho khu dân cư.

Ngày hội năm nay còn gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), với nhiều hình thức giao lưu, biểu diễn, trưng bày và giới thiệu di sản. Qua đó, bản sắc văn hóa của các cộng đồng được tôn vinh, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần ở khu dân cư.

Để người dân cùng làm nên ngày hội

Ngày 28/8/2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026-2031; nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hình thức tổ chức, khuyến khích sáng kiến và khả năng tự quản của người dân; ghi nhận những tập thể, gia đình, cá nhân đóng góp cho phong trào ở cơ sở và chăm lo an sinh, đích đến là những khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Hưởng ứng chỉ đạo chung, MTTQ các địa phương phối hợp triển khai ngày hội theo đặc điểm từng địa bàn, gắn sinh hoạt văn hóa với chăm lo đời sống và giải quyết việc chung.

Tại Lâm Đồng, theo Hướng dẫn số 48 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 100% khu dân cư từ ngày 1 đến 18/11, phấn đấu ít nhất 90% tổ chức cả phần lễ và phần hội. Riêng 124 điểm ngày hội tại các xã, phường, đặc khu tập trung cao điểm từ ngày 14 đến 24/11 để lãnh đạo tỉnh tham dự theo phân công. Đến ngày 9/11, cả 124 địa phương đã đăng ký lịch tổ chức.

Bên cạnh giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, các khu dân cư được khuyến khích giới thiệu ẩm thực, sản phẩm làng nghề, nông sản, sản phẩm OCOP gắn với quảng bá du lịch cộng đồng. Tùy điều kiện, người dân cùng trồng cây, trồng hoa, vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh; hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số và phòng tránh lừa đảo trên mạng.

Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của thành phố Quảng Ninh

Ở Quảng Ninh, ngay từ đầu tháng 11/2026, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc với chuỗi hoạt động đa dạng tổ chức ở cấp thành phố và tại các xã, phường, đặc khu.

Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh, cho biết: Việc tổ chức Ngày Văn hóa - Đại đoàn kết thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc gắn phát triển văn hóa với xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình; lấy sự tham gia, hưởng ứng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, chú trọng đưa văn hóa trở thành nền nếp trong mỗi gia đình, khu dân cư thông qua ứng xử văn minh, lối sống nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm giữ gìn môi trường. Nhân rộng các mô hình tự quản, hoạt động tương thân tương ái, quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn; bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa biển đảo, văn hóa Vùng mỏ.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ tổ chức 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, triển lãm, hội sách, tuần phim, giới thiệu di sản, quảng bá du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng được triển khai phù hợp điều kiện từng địa phương, tạo cơ hội để đông đảo người dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đồng thời để những giá trị văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết tiếp tục được duy trì, lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Gắn kết cộng đồng bằng những phần việc của phụ nữ

Chào đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp Hội LHPN vận động hội viên, phụ nữ góp sức bằng những phần việc thiết thực, gần gũi với đời sống. Chị em cùng vệ sinh đường làng, phân loại rác trong mỗi gia đình, kết nối hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn, duy trì sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi hoạt động vừa góp phần giải quyết nhu cầu ở cơ sở, vừa tạo thêm cơ hội để người dân gặp gỡ, sẻ chia và cùng chăm lo việc chung, bồi đắp tình đoàn kết từ từng khu dân cư.

Bà Đỗ Thị Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ, cho biết, các cấp Hội phụ nữ trong xã đang tích cực tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với quét dọn đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu vực công cộng, thu gom và phân loại phế liệu có thể tái chế; trên địa bàn xã, các chi hội còn phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chăm sóc, cắt tỉa đường hoa, chị em thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng, đưa về nơi tập kết quy định; vận động người dân không vứt bỏ bao bì xuống kênh mương, bờ ruộng.

Hội viên, phụ nữ xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ, tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường chào đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tinh thần gắn kết còn thể hiện trong sự hỗ trợ giữa phụ nữ các địa bàn. Tại xã Hải Sơn, Cụm thi đua số 4 của Hội LHPN Quảng Ninh, đến thăm, trao con giống và quà trị giá 5 triệu đồng cho gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Pò Hèn. "Được Hội Phụ nữ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ con giống phát triển kinh tế, tôi rất xúc động. Đây là nguồn động viên để tôi có thêm nghị lực, cố gắng lao động, chăm lo cho các con và từng bước ổn định cuộc sống", chị Đặng Thị Hoa xúc động chia sẻ khi nhận được sự chăm lo của các cấp Hội phụ nữ.

Cũng với tinh thần ấy chăm lo cho hội viên, phụ nữ, tạo sự gắn kết từ cơ sở, Hội LHPN các phường Hiệp Hòa, Đông Mai, Yên Tử, Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Hội LHPN xã Bình Liêu thăm, tặng quà phụ nữ và trẻ em khó khăn. Những chiếc chăn ấm, balô mới cùng khoản hỗ trợ tiền mặt 500.000 đồng mang theo sự quan tâm của chị em ở các địa bàn khác nhau đến với những gia đình vùng biên. Mỗi đơn vị đóng góp một phần nguồn lực và tổ chức Hội làm cầu nối để sự sẻ chia đến với người cần giúp đỡ đã giúp mối liên hệ giữa các cơ sở Hội được mở rộng, tình cảm và trách nhiệm với phụ nữ, trẻ em ở địa bàn khó khăn được bồi đắp.

Các cấp Hội phụ nữ thành phố Quảng Ninh chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh chăm lo đời sống, bảo vệ môi trường,hoạt động vun đắp sức mạnh đoàn kết từ cơ sở của các cấp Hội phụ nữ còn được thể hiện qua việc gìn giữ văn hóa.

Những ngày đầu tháng 11, không khí đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn rộn ràng trên các sân tập, trong những đội dân vũ của phụ nữ. Ở xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai, chị em thôn Bản Đồn cùng tập chuyền bóng, sút cầu môn, chuẩn bị cho giải bóng đá nữ của địa phương. Dù thời tiết vùng cao bắt đầu chuyển lạnh, sân bóng vẫn rộn tiếng nói cười của những phụ nữ vốn quen với công việc đồng áng. Đây là năm đầu tiên xã tổ chức giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Sân chơi thể thao mở thêm không gian để chị em gặp gỡ, cùng rèn luyện và góp sức vào hoạt động chung của bản làng.

Tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, Liên hoan dân vũ phụ nữ và Giải kéo co nữ mở rộng năm 2026 được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 15/11, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Nhà giáo Việt Nam, dự kiến có 6 đội dân vũ; giải kéo co quy tụ 28 đội nữ đến từ các thôn, trường học và khối cơ quan, mỗi đội 20 thành viên. Chương trình hướng tới tạo sân chơi để phụ nữ cùng cán bộ, giáo viên, người lao động giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị và khu dân cư.

Giảo kéo co tổ chức hàng năm ở xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ

Bằng những hoạt động thiết thực, phụ nữ đã và đang góp thêm sức sống cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo nên những nhịp cầu gắn bó giữa các gia đình, các thế hệ và cộng đồng dân cư. Sự nhiệt tình tham gia, khả năng vận động và tinh thần cùng chăm lo việc chung của các cấp Hội phụ nữ góp phần đưa phong trào đến gần đời sống, vun đắp tình đoàn kết, để sức mạnh cộng đồng được nuôi dưỡng cả trong ngày hội lẫn cuộc sống thường ngày.