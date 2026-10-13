Hội viên phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả địa chỉ tin cậy cộng đồng

Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Lê An, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN các xã thuộc Khối thi đua số 5, gồm: Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thuộc Khối thi đua số 5 nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam, khẳng định những đóng góp quan trọng của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chia sẻ kinh nghiệm vận hành, duy trì mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng và phát huy vai trò của tổ truyền thông cộng đồng trong công tác tuyên truyền tại cơ sở; báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, thành viên mô hình...

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã thuộc Khối thi đua số 5 tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các xã nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; Khối thi đua số 5 trao quà hỗ trợ 2 hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hà Quảng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia với hội viên phụ nữ.