Hội viên nông dân xã Nguyễn Huệ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn

Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh làm việc tại xã Nguyễn Huệ.

Hội Nông dân xã Nguyễn Huệ có 15 chi hội với 2.046 hội viên. Đến nay, Hội Nông dân xã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ cho vay trên 1 tỷ đồng cho 36 hội viên nông dân.

Đối với nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 12/9/2026, Hội Nông dân xã quản lý 9 tổ tiết kiệm và vay vốn với 348 hộ vay, tổng dư nợ 29,154 tỷ đồng. Các tổ cơ bản duy trì hoạt động ổn định, thực hiện thu gốc, lãi đúng kỳ hạn. Có 8 tổ được ủy nhiệm thu lãi; tỷ lệ thu lãi và tiền gửi tiết kiệm hằng tháng đạt trên 80%.

Đoàn công tác đề nghị Hội Nông dân xã Nguyễn Huệ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo của Hội cấp trên; tăng cường tuyên truyền để hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các nguồn vốn hỗ trợ. Chủ động rà soát nhu cầu vay vốn, lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng xây dựng các tổ, chi hội nghề nghiệp gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Hội Nông dân xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và vốn tín dụng chính sách; đôn đốc các hộ vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả gốc, lãi, gửi tiết kiệm theo quy định; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, lãi tồn.

Hội Nông dân tỉnh kiểm tra thực tế tại mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tại thôn Nặm Loát.

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra thực tế tại một số hộ hội viên vay vốn phát triển mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tại thôn Nặm Loát. Qua kiểm tra, các hộ cơ bản sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đầu tư con giống và chuồng trại, từng bước phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.