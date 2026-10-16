Hội viên cựu chiến binh hiến 2.450 m² đất xây dựng các công trình dân sinh

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban công tác Hội Cựu chiến binh quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

9 tháng đầu năm, các cấp Hội CCB tỉnh tổ chức 5.723 cuộc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, 46.031 lượt cán bộ, hội viên tham gia; kết nạp 329 hội viên mới. Trao trên 3.000 suất quà cho hội viên, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các ngày lễ lớn. Phối hợp với Trung ương Hội CCB Việt Nam trao 190 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 8 sổ tiết kiệm trị giá 80 triệu đồng cho 8 hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội, Hội hỗ trợ xây dựng 3 nhà cho hội viên khó khăn; huy động các nguồn lực xóa 42 nhà tạm, nhà dột nát, kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, gần 11.500 hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp 491 ngày công lao động, ủng hộ trên 85 triệu đồng và hiến 2.450 m² đất xây dựng các công trình dân sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác Hội tại cơ sở; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

3 tháng cuối năm, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Hội; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác ủy thác vay vốn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.