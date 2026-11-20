Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Hội Tù yêu nước thành phố hiện có 9.026 hội viên, trong đó có 1.619 đảng viên.

Trong năm 2026, hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 23 ủy viên và Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên.

Đến nay, 26 hội cơ sở tại các xã, phường cũng đã hoàn thành tổ chức đại hội lần thứ I.

Bên cạnh công tác xây dựng tổ chức, các cấp hội quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống và tham gia giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ.

Đồng thời, tích cực triển khai hoạt động an sinh xã hội, phong trào “Nghĩa tình đồng đội” và chăm lo đời sống hội viên với tổng kinh phí 637 triệu đồng.

Dịp này, Hội Tù yêu nước thành phố khen thưởng 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2026.