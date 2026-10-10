Hội tụ và tỏa sáng 'Sắc màu văn hóa dân tộc Mông' tại Điện Biên

Tối 9/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026, với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông – Hội tụ và tỏa sáng”.

Tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, đồng bào dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 nhấn mạnh: Ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mông, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kho tàng văn hóa của đồng bào Mông được thể hiện qua tiếng khèn, điệu múa, làn điệu dân ca, kỹ thuật dệt lanh, thêu, vẽ hoa văn bằng sáp ong, nghề chạm bạc, rèn truyền thống... cùng các lễ hội, trò chơi dân gian và tri thức cộng đồng. Những giá trị ấy không chỉ là niềm tự hào của đồng bào mà còn góp phần tạo nên sự đa dạng, sức sống bền vững của văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc.

Để bảo tồn và phát huy di sản hiệu quả, bà Trịnh Thị Thủy đề nghị các cấp, ngành cần chú trọng thực hiện chính sách văn hóa phù hợp với từng địa phương; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng; quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy di sản; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên cùng các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức ngày hội. Đồng thời nhấn mạnh, đồng bào Mông với dân số hơn 1 triệu người tại Việt Nam đã gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ kho tàng văn hóa dân gian phong phú, từ trang phục truyền thống, tiếng khèn, tiếng sáo đến các lễ hội và phong tục cộng đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, văn hóa các dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền.

Vì vậy, cần tiếp tục thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò của văn hóa với tư cách là nền tảng và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Mông, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên, giữ gìn thuần phong mỹ tục và từng bước loại bỏ các tập quán lạc hậu.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng khẳng định, Điện Biên là vùng đất lịch sử anh hùng, nơi 19 dân tộc anh em cùng chung sống, đoàn kết, gắn bó qua nhiều thế hệ. Bản sắc riêng của mỗi dân tộc đã tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đa dạng nơi biên cương Tổ quốc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, ngày hội không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo điều kiện để đồng bào Mông giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng: Điện Biên đang nỗ lực xây dựng, định vị hình ảnh “Điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ”.

Thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực xây dựng, định vị hình ảnh “Điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ”.

"Tỉnh Điện Biên chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và hướng tới mục tiêu để người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa được hưởng lợi từ chính di sản văn hóa của mình", Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông – Hội tụ và tỏa sáng”, kết hợp âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện những nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Mông.

Bên cạnh đó, những tiếng khèn, sắc màu trang phục, nghề thủ công và sinh hoạt cộng đồng được tái hiện sinh động, gửi gắm thông điệp về một cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết trong đa dạng, gìn giữ bản sắc, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trao Bằng khen tặng 11 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông.

Trao quyết định công nhận điểm du lịch Cột cờ A Pa Chải và bản Tù Lu – Tìa Ló.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng 11 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông; UBND tỉnh Điện Biên trao quyết định công nhận điểm du lịch Cột cờ A Pa Chải (xã Sín Thầu) và bản Tù Lu – Tìa Ló (xã Pu Nhi).

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, với nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu trang phục, nghề thủ công, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian. Qua đó, từng sự kiện sẽ góp phần lan tỏa giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Điện Biên và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc: