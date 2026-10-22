Hội tụ và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới

Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương tới đại diện các đơn vị tham dự Liên hoan. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Tối 22/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Chủ tịch Liên hoan; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đồng chí: Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng ban Tổ chức liên hoan; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan...

Phong trào “Ba nhất” được thể hiện cụ thể trong từng tác phẩm

Bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp những người làm công tác truyền hình, phát thanh, điện ảnh từ các đơn vị, địa phương trong cả nước về tham dự Liên hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: Thành phố luôn trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân, trực tiếp là Công an thành phố Hà Nội, trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu chào mừng liên hoan. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Cùng với những nỗ lực trên các mặt công tác, báo chí, truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân đã có những đóng góp quan trọng trong việc thông tin kịp thời, chính xác về tình hình an ninh, trật tự; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đấu tranh với các thông tin sai trái; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giới thiệu những tấm gương tận tụy, dũng cảm, những việc làm bình dị mà cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định: Việc Liên hoan được tổ chức tại Thủ đô là niềm vinh dự và cũng là dịp để thành phố thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với lực lượng Công an nhân dân và những người làm công tác báo chí, truyền thông. Thành phố luôn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban tổ chức để Liên hoan diễn ra an toàn, chu đáo, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết: Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực, là dịp để đội ngũ những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh và truyền thông về đề tài an ninh, trật tự gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tạo động lực thi đua sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Công an khẳng định: Qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức, quy mô và chất lượng. Những tác phẩm tham dự đã phản ánh sinh động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an; nhiều tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng mong muốn tinh thần của phong trào “Ba nhất” được thể hiện cụ thể trong từng tác phẩm và trong quá trình tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo, làm truyền thông Công an nhân dân.

Dịp này, Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị đã tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ Liên hoan.

Góp phần nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông Công an nhân dân

Diễn ra từ ngày 22 đến 27/10 tại Hà Nội, với chủ đề “Hội tụ và Lan tỏa”, Liên hoan là sự hội tụ của con người, của các loại hình báo chí, của các nền tảng, và của kinh nghiệm, sáng tạo từ Công an các đơn vị, địa phương cùng các cơ quan báo chí ngoài lực lượng.

Liên hoan năm nay thu hút 56 đơn vị tham gia với 737 tác phẩm dự thi, trong đó có 11 đơn vị ngoài lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, thể loại phóng sự tiếp tục chiếm số lượng lớn nhất với 286 tác phẩm, tập trung vào các vấn đề an ninh, trật tự và gương người tốt, việc tốt.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, ca sĩ Phạm Thu Hà cùng các MC của lực lượng Công an nhân dân biểu diễn tiết mục văn nghệ "Cảm xúc tháng 10- Hà Nội 12 mùa hoa". (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Đáng chú ý, 188 tác phẩm video trên nền tảng số và podcast cho thấy sự chuyển dịch rõ nét sang các định dạng nội dung mới, đáp ứng xu hướng tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng. Cùng với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI cũng đặt ra yêu cầu mới đối với người làm báo.

Không chỉ đổi mới ở các tác phẩm dự thi, phần thi phát thanh viên, người dẫn chương trình cũng là nội dung được quan tâm. Với những người lần đầu tham dự, đây vừa là cơ hội thử sức, vừa là dịp rèn luyện khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh trước những yêu cầu nghề nghiệp mới.

Với những đổi mới về thể loại dự thi, sự gia tăng của nội dung số và các hoạt động chuyên môn, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông Công an nhân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới.