Lời chia sẻ ấy gợi một cách cảm nhận về chương trình do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức trong Ngày Văn hóa Việt Nam: Công sức và tình cảm nghệ sĩ gửi vào từng tiết mục đã được đáp lại bằng sự chú tâm, hào hứng từ khán phòng. Với nghệ thuật truyền thống, sự đón nhận ấy còn đem lại niềm khích lệ cho những người đã dành nhiều năm gìn giữ, luyện tập và trao truyền vốn nghề. Tại đó, những câu hát, làn điệu có thêm cơ hội gắn bó với đời sống khi được công chúng tìm nghe, yêu thích và muốn tiếp tục tìm hiểu.

Những làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – được thể hiện mượt mà, đằm thắm, gợi lên vẻ đẹp tinh tế, nghĩa tình và sức sống trường tồn của di sản văn hóa vùng Kinh Bắc

Nhìn lại, chiều 24/11, Nhà hát Vinpearl Theatre - Ocean City (Hưng Yên) đón khán giả từ nhiều địa phương đến dự chương trình. Trong dòng người nườm nượp vào khán phòng có người lớn tuổi, những gia đình cùng đi xem, các nhóm sinh viên và không ít khán giả trẻ. Sự hiện diện ấy gợi thêm một lớp nghĩa của chữ "hội tụ", khi những người khác nhau về tuổi tác, nơi sinh sống và thói quen thưởng thức cùng đến với nghệ thuật truyền thống.

Để rồi, trong chương trình, những làn điệu của quan họ Bắc Ninh, xẩm, ví, giặm Nghệ Tĩnh… cùng nhiều sắc thái nghệ thuật khác đã góp phần mở rộng trải nghiệm ấy. Tại đó, người xem có thể gặp lại âm điệu quen thuộc, đồng thời tiếp cận nghệ thuật của những vùng đất mình chưa sống hoặc ít có điều kiện tìm hiểu. Để rồi, qua sự đa dạng về giọng hát, lối diễn và cách gửi gắm tình cảm, mỗi người có dịp biết thêm những nét riêng đã làm nên sự phong phú chung của nền văn hóa Việt Nam.

Làn điệu Chèo cổ “Đào liễu”, mang đến không gian nghệ thuật truyền thống đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ

Sức hút của văn hóa Việt Nam còn được cảm nhận qua tiếng hát của Kyo York khi thể hiện "Bèo dạt mây trôi" bằng tiếng Việt và một phần lời tiếng Anh. Ở đó, tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam được nghệ sĩ người Mỹ gửi gắm vào tiết mục và đón nhận những tràng pháo tay từ khán giả. Như thế, trong cuộc hội tụ của văn hóa ba miền, tiếng hát của Kyo York gợi thêm một ý nghĩa của sự gắn kết bằng âm nhạc: Một làn điệu có thể đưa người đến từ xứ sở khác gần hơn với đất nước, con người Việt Nam, để nghệ sĩ và công chúng gặp nhau trong tình cảm dành cho câu hát.

Sự gặp gỡ qua câu hát ấy cũng gắn với mong muốn mà NSND Thúy Mùi gửi vào chương trình, như chị chia sẻ: "Qua chương trình hôm nay, chúng tôi mong khán giả cảm nhận rõ hơn rằng văn hóa luôn song hành cùng đời sống. Những giá trị truyền thống được gìn giữ ở mỗi vùng miền đã có thêm cơ hội đến với công chúng ở những vùng đất khác, để qua đó giúp nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người dân, có thêm điều kiện để được gìn giữ và phát triển".

Như thế, qua một tiết mục, người xem có thể hiểu thêm về vùng đất đã nuôi dưỡng câu hát, về công sức của những người giữ nghề. Cùng thưởng thức, họ cũng có dịp biết thêm điều mà thế hệ khác yêu thích, tìm thấy sự đồng cảm từ những trải nghiệm khác nhau. Tình yêu dành cho nghệ thuật một vùng miền vì thế có thể mở rộng thành sự trân trọng đối với di sản chung, vun đắp niềm tự hào và sự gắn bó bằng văn hóa.

Và, với việc tổ chức Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, báo Thể thao và Văn hóa đã góp sức vào ngày hội văn hóa chung bằng việc mở ra một cuộc gặp giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa những người khác nhau về tuổi tác, nơi sinh sống và thói quen thưởng thức - để rồi trong thời gian tới, những câu hát còn có thể đưa con người đến gần nhau ngay cả khi sân khấu đã khép màn.