Hội tụ trí tuệ và trách nhiệm của người cán bộ Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp về Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐINH PHƯƠNG)

Văn phòng cấp ủy vừa đảm nhiệm chức năng hành chính-tổng hợp, vừa thực hiện nhiệm vụ tham mưu, góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương,nghị quyết của Đảng. Trong giai đoạn mới, để văn phòng cấp ủy thật sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của người cán bộ Đảng, yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, bảo đảm tham mưu kịp thời, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Ngày 29/1/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 43-TB/TW quyết định lấy ngày 18/10/1930 là Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận chặng đường hình thành, phát triển của hệ thống văn phòng cấp ủy, đồng thời nhắc nhớ về những người làm công tác thầm lặng phía sau mỗi quyết sách.

Xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng chủ động, sáng tạo

Công tác tham mưu, tổng hợp là một chức năng cơ bản, xuyên suốt của văn phòng cấp ủy, giữ vai trò quan trọng trong việc phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Lan, nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng cấp ủy có tính đặc thù so với công tác này ở các cơ quan hành chính nhà nước, bởi gắn với hoạt động lãnh đạo chính trị của Đảng, đòi hỏi tính chính xác, kịp thời và định hướng chiến lược. Đó là công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa quan trọng, là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Đảng. Thực tiễn hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng cho thấy rõ yêu cầu đó. Trong sáu tháng đầu năm 2026, Văn phòng Trung ương Đảng đã làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng đã tham mưu tổ chức, phục vụ hai hội nghị Trung ương, 18 phiên họp Bộ Chính trị, cho ý kiến vào 130 đề án, nội dung; 13 phiên họp Ban Bí thư, cho ý kiến vào 34 đề án, nội dung; sáu phiên họp lãnh đạo chủ chốt; các cuộc gặp mặt, thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đơn vị, địa phương. Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo; kịp thời phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm, những vướng mắc ở các ban, bộ, ngành, địa phương để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo. Những kết quả trên cho thấy, bên cạnh việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, vai trò tham mưu còn đòi hỏi khả năng nhận diện vấn đề từ thực tiễn, cung cấp cơ sở giúp cấp ủy nắm chắc tình hình và đưa ra quyết định phù hợp.

Khối lượng công việc lớn, phạm vi tham mưu rộng và yêu cầu xử lý ngày càng cao, càng cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp của văn phòng cấp ủy.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Lan, việc nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp của văn phòng cấp ủy vừa là yêu cầu, vừa thể hiện là thước đo năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Từ yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, vấn đề đặt ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy có kiến thức sâu, tư duy hệ thống, khả năng phân tích và tinh thần chủ động trước những vấn đề mới nảy sinh.

Nhấn mạnh yêu cầu này, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, trong bối cảnh yêu cầu công việc ngày càng cao, tốc độ xử lý nhanh hơn, nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp phát sinh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tập, tự rèn luyện, chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ. Mỗi chuyên viên theo dõi lĩnh vực cần nắm chắc những vấn đề nổi cộm, số liệu trọng yếu, nội dung cốt lõi thuộc ngành, lĩnh vực được phân công để tham mưu kịp thời, sâu sắc, thực chất. Đó vừa là kỹ năng song cũng là bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự của mỗi cán bộ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Bước vào giai đoạn phát triển mới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ và đổi mới phương thức làm việc cần đi cùng chuyển đổi số. Khi thông tin ngày càng nhiều, yêu cầu xử lý ngày càng nhanh, phương thức làm việc thủ công sẽ khó đáp ứng đầy đủ đòi hỏi mới.

Do vậy, chuyển đổi số trong hệ thống văn phòng cấp ủy hướng tới mục tiêu tạo lập quy trình làm việc thống nhất, liên thông, dữ liệu có thể khai thác hiệu quả, an toàn, thông tin được luân chuyển đúng lúc và công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy được nâng lên về chất lượng.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, ngày 5/9/2026, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 213-KH/VPTW về chuyển đổi số trong hệ thống văn phòng cấp ủy giai đoạn 2026-2030. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Kế hoạch số 213 là chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương thức tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy; lấy nghiệp vụ làm dẫn dắt, dữ liệu làm nền tảng, con người làm chủ thể và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Trong xu thế chuyển đổi số và cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ đang góp phần rút ngắn quy trình, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Từng bước đổi mới phương thức xử lý công việc, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ động, tiên phong trong tham mưu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Hầu hết cơ quan Đảng từ tỉnh tới cơ sở đã và đang áp dụng các giải pháp số trong công tác quản lý, điều hành, từng bước thay đổi thói quen làm việc truyền thống, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.

Tại cấp cơ sở, hiệu quả của chuyển đổi số được thể hiện qua từng khâu công việc cụ thể. Theo đồng chí Bàn Trọng Hiền, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, trong chín tháng năm 2026, Văn phòng Đảng ủy xã chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật tài liệu kỹ thuật mật mã; quản lý, sử dụng và bảo quản trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; duy trì hoạt động ổn định của hệ thống máy tính, thiết bị công nghệ thông tin và đường truyền trực tuyến, phục vụ thông suốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Qua 96 năm hình thành và phát triển, vai trò của hệ thống văn phòng cấp ủy thể hiện ở sự chu toàn trong công tác phục vụ, chất lượng và chiều sâu tham mưu. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, mỗi cán bộ văn phòng cấp ủy quán triệt yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc và chủ động ứng dụng công nghệ; qua đó, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, các chủ trương, quyết sách được chuẩn bị sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của cấp ủy.