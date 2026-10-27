Hội tụ trí tuệ, lan tỏa giá trị nhân văn

Dự chương trình, về phía lãnh đạo Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan.

Về phía lãnh đạo bộ, ban, ngành có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan.

Các nghệ sĩ biểu diễn mở màn Lễ bế mạc Liên hoan.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Lễ bế mạc Liên hoan.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026 với chủ đề “Hội tụ và lan toả” do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 22 – 27/10.

Tham gia Liên hoan có 57 đơn vị, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng CAND, với tổng số 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi hợp lệ, bao gồm 432 tác phẩm Truyền hình; 276 tác phẩm Phát thanh; 29 tác phẩm Điện ảnh.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu bế mạc Liên hoan.

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tác phẩm

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan khẳng định: "Liên hoan không chỉ tôn vinh tác phẩm xuất sắc mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và tình yêu nghề của những người làm báo, làm truyền thông trong và ngoài lực lượng CAND".

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, đằng sau con số 737 tác phẩm tham gia Liên hoan lần này là những chuyến đi, những đêm bám hiện trường, những ngày lao động sáng tạo và khát vọng đưa sự thật, điều tốt đẹp đến với công chúng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an TP Hà Nội.

Nhiều tác phẩm thể hiện chiều sâu trong công tác tuyên truyền, làm rõ những định hướng chiến lược, phản ánh sinh động chặng đường từ nghị quyết đến hành động, từ chủ trương đến những kết quả cụ thể phục vụ nhân dân, cho thấy nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống và tạo nên những đổi thay thiết thực như thế nào. Cùng với đó là những tác phẩm sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Điều đáng trân trọng nhất là chuyển động trong tư duy sáng tạo, con người đã thực sự trở thành trung tâm của câu chuyện. Người chiến sĩ Công an hiện lên qua những lựa chọn, những hy sinh, những điều rất đời thường sau màu áo, chứ không chỉ qua nhiệm vụ. Người dân không chỉ là nhân vật được giúp đỡ, mà là những con người có tiếng nói, có phẩm giá, có niềm tin và khát vọng sống. Tác phẩm không dừng lại ở việc kể một chiến công, mà lý giải chiến công ấy có ý nghĩa gì với cuộc sống. Một vụ án có thể khép lại khi tội phạm bị xử lý. Nhưng vẫn còn đó những cuộc đời cần được chữa lành.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cùng Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng trao giải Vàng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Vàng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cũng nhận định: "Nhìn vào từng thể loại có thể thấy sự tiến bộ về kỹ thuật đi liền với cách phát hiện, tiếp cận và kể chuyện về con người".

Ở phóng sự truyền hình, “Những giờ khắc sinh tử” của Công an tỉnh Lào Cai đưa chúng ta đến gần những khoảnh khắc hiểm nguy, nơi lòng dũng cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ được ghi lại bằng những hình ảnh chân thực. “Nữ hoàng thoát bẫy” của Công an TP Đà Nẵng lại phát huy sức mạnh của hình ảnh, âm thanh hiện trường và nhịp dựng trong dẫn dắt câu chuyện. Những tác phẩm ấy nhắc chúng ta rằng, khi sự thật đủ sức lay động, đôi khi một khuôn hình có thể nói thay hàng nghìn lời bình.

Ở thể loại phát thanh, “Kẻ ẩn mình trong đêm” của Công an tỉnh Cao Bằng và “500 ngày đêm nối nhịp trở về” của Công an tỉnh Hưng Yên là minh chứng cho sức sáng tạo của những người kể chuyện bằng âm thanh. Không có lợi thế của hình ảnh, nhưng bằng tiếng nói nhân vật, tiếng động đời thường và những khoảng lặng giàu sức gợi, họ vẫn dẫn người nghe tiến sát hơn tới sự thật và những số phận con người.

Với điện ảnh, “Ký ức hoàn nguyên” của Công an tỉnh Quảng Ngãi và “Lời hứa” của Công an TP Hà Nội để lại những dấu ấn riêng. Khi câu chuyện về pháp luật, trách nhiệm và tình người được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thông điệp được tiếp nhận bằng lý trí, rồi ở lại thật lâu trong cảm xúc của người xem.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến trao giải Vàng, giải Bạc cho Phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Ở nhóm tác phẩm nghệ thuật và chuyên biệt, thế mạnh giàu bản sắc của Truyền hình CAND, Ban tổ chức ghi nhận những tìm tòi đáng quý qua “Hiệp đồng xuyên biên giới” của Công an tỉnh Điện Biên, “Từ trận cầu miễn phí đến đường dây tội phạm” của Công an tỉnh Hưng Yên và “Bóc dỡ hệ thống OK9” của Công an tỉnh Quảng Trị. Ở đó, câu chuyện nghiệp vụ trở nên hấp dẫn nhờ tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần chiến đấu.

“Mưa bản, Mưa mường” của Công an tỉnh Sơn La - tác phẩm tài liệu không lời bình về những người chiến sĩ nơi miền biên viễn âm thầm cứu dân trong mưa lũ. Không một câu ngợi ca lớn lao, chỉ có hiện thực, những hành động và sự lặng thầm của những con người đang làm tất cả để bảo vệ sự sống. Qua đó, công chúng được hiểu sâu hơn giá trị của sự hy sinh, vẻ đẹp của tình người và ý nghĩa của hai chữ “bình yên”.

Lan tỏa giá trị, củng cố niềm tin của nhân dân

Liên hoan đồng thời đánh dấu bước chuyển tích cực trong tư duy làm báo hiện đại. Loại hình podcast lần đầu được đưa vào Liên hoan và đạt kết quả ấn tượng với 44 tác phẩm podcast dự thi, cùng hơn 140 video tham gia hạng mục nội dung trên nền tảng số. Phần thi Người dẫn chương trình cũng ghi nhận những gương mặt triển vọng, tự tin, cầu thị, từng bước làm chủ nhiều công đoạn sản xuất. Hai hội thảo chuyên môn mở ra những trao đổi thiết thực về dữ liệu, công nghệ, an toàn thông tin và sản xuất, phân phối nội dung đa nền tảng.

Bên cạnh phần chuyên môn, Liên hoan còn để lại dấu ấn đẹp qua những chương trình giao lưu, thể thao và về nguồn. Giải Pickleball do Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Truyền thông CAND tổ chức đã tạo không khí sôi nổi, gắn kết tình đồng chí, đồng nghiệp. Chuyến về nguồn tại Ninh Bình, nhờ sự phối hợp chu đáo của Công an tỉnh, là dịp để các đại biểu hướng về truyền thống, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm với thế hệ đi trước.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân, các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh, đồng thời dành lời tri ân đến tất cả các tác giả, nhóm tác giả tham gia Liên hoan, Trung tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định, mỗi tác phẩm dự Liên hoan đều được tạo nên bằng trí tuệ, mồ hôi và sự dấn thân của những người cầm máy, dựng phim, biên tập, thu thanh, của các đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật viên; bằng cả sự sẻ chia của những nhân vật đã tin tưởng kể lại câu chuyện đời mình.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao giải Bạc cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Bạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong thay mặt Ban tổ chức trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng và các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Liên hoan được tổ chức thành công; cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an các đơn vị, địa phương; các thành viên Ban Giám khảo và đội ngũ tổ chức, kỹ thuật, hậu cần, bảo đảm an ninh, an toàn và thành công của Liên hoan.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Liên hoan, Trung tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định: “Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng. Nhưng điều lớn hơn giải thưởng là giá trị tác phẩm để lại trong lòng công chúng. Tôi mong mỗi người làm báo CAND tiếp tục bước vào đời sống, đến những nơi gian khó, bởi phía sau mỗi chiến công là một con người. Và phía sau mỗi con người là một câu chuyện xứng đáng được lắng nghe. Hãy để những người hy sinh thầm lặng được xã hội nhớ đến. Hãy để những điều tử tế không bị lãng quên. Và hãy để mỗi tác phẩm nhắc chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của hai chữ 'bình yên'”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Liên hoan trao giải Bạc cho các tác giả, nhóm tác giả.

Liên hoan khép lại nhưng hành trình “Hội tụ và lan tỏa” vẫn tiếp tục. Trung tướng Đỗ Triệu Phong tin tưởng, đội ngũ những người làm báo, phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND sẽ sáng tạo thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Bởi suy cho cùng, giá trị cao nhất của truyền thông không chỉ là đưa tin, mà là khiến người ta tin hơn vào lẽ phải, yêu hơn điều thiện và sống có trách nhiệm hơn với con người.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã công bố và trao 35 giải Vàng, bao gồm 33 giải Vàng dành cho tác phẩm, 2 giải Vàng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; trao 71 giải Bạc, bao gồm 66 giải Bạc cho tác phẩm, 5 giải Bạc dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an TP Hà Nội. Ngoài ra còn có 108 giải Đồng và 152 bằng khen được Ban tổ chức quyết định trao tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Ban tổ chức, một số đại biểu và các nghệ sĩ, người dẫn chương trình tại Lễ bế mạc Liên hoan.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Liên hoan, qua 6 ngày tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, thích ứng và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác truyền thông trong tình hình mới; thể hiện rõ nét sự đa dạng về thể loại, tiến bộ về chất lượng tác phẩm. Các đơn vị đầu tư nghiêm túc, công phu. Điểm nổi bật là nhiều thể loại mới được các đơn vị mạnh dạn thể hiện video trên nền tảng số, podcast.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026.

Các tác phẩm dự thi có nhiều đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo trong nội dung và hình thức, phù hợp với xu thế của truyền thông hiện đại, gắn với tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Các tác phẩm đã phản ánh sinh động, toàn diện thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị và định hướng, chỉ đạo tuyên truyền của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Nổi bật là các nhóm đề tài sau: Về nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND, các tác phẩm phản ánh đậm nét Phong trào thi đua “Ba nhất”; Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chuyển đổi số trong CAND; vai trò của lực lượng CAND trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng lực lượng và giáo dục chính trị tư tưởng. Về đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng, nhiều tác phẩm cảnh báo kịp thời các thủ đoạn lừa đảo tới người dân, biểu dương chiến công phá các chuyên án lớn, bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là những đề tài khó cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, song đã có nhiều tác phẩm dự thi với chất lượng tốt.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong Lễ bế mạc Liên hoan.

Các tác phẩm khắc hoạ hình ảnh người chiến sĩ vì nhân dân phục vụ, nhất là trong cứu hộ, cứu nạn, giúp dân trong bão lũ, thiên tai; trực tiếp tham gia xây dựng điểm trường cho học sinh đồng bào dân tộc; gương người tốt, việc tốt; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, với những câu chuyện giàu cảm xúc, tính thuyết phục cao. Về người tốt, việc tốt, cụ thể là các mô hình mới như cha mẹ nuôi đỡ đầu, các trường văn hóa CAND được nhiều tác phẩm khai thác bằng góc nhìn nhân văn. Sự phong phú, bám sát thực tiễn qua các đề tài khai thác cho thấy đội ngũ người làm công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén với những vấn đề nóng của đời sống xã hội và có tính phát hiện, tính sáng tạo cao.

Danh sách các tác phẩm, người dẫn chương trình được trao giải Vàng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026.