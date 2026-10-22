Hội tụ tinh hoa làng nghề, nâng tầm nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội

Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26-10 tại Sân vận động thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên.

Lễ hội sẽ quy tụ 100 gian hàng OCOP, 20 gian hàng ẩm thực, 10 gian hàng sản phẩm làng nghề truyền thống và gian hàng trưng bày công nghệ chuyển đổi số xã Phú Xuyên. Hiện nay, các địa phương, đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội. Ảnh: PV

"Đơn vị đã chuẩn bị sản phẩm bánh chưng của làng nghề Đinh Xá đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm để giới thiệu, trưng bày tại lễ hội. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động của lễ hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng", Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường Hoàng Hải Anh cho biết.

Trước thềm lễ hội, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm đã chuẩn bị những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ tinh tuý để phục vụ tại không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, góp phần quảng bá thương hiệu của làng nghề truyền thống với người dân, du khách gần xa.

Người dân tại làng nghề đan lưới truyền thống ở thôn Trần Phú tập trung sản xuất, tạo ra những sản phẩm lưới cước đảm bảo chất lượng phục vụ lễ hội, với kỳ vọng sản phẩm đặc trưng của làng nghề sẽ được kết nối, mở rộng thêm kênh tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Không gian trưng bày các gian hàng phục Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 cơ bản đã chuẩn bị xong. Theo đó, ngày 23-10, các nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội sẽ quy tụ về đây để giới thiệu, quảng bá, tạo không gian tham quan, trải nghiệm sinh động, hấp dẫn và phục vụ nhu mua sắm của người dân, du khách.

Sân khấu chính phục vụ lễ khai mạc và các hoạt động tại Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội đã được hoàn thành với quy mô hoành tráng, tạo dấu ấn nổi bật, ấn tượng trong không gian của lễ hội.

Hệ thống cổng chào, các tiểu cảnh được lắp đặt và trang trí cách điệu, tạo nên không gian lễ hội đa sắc màu.

Đến với lễ hội lần này người dân, du khách sẽ được khám phá, trải nghiệm không gian mang đậm dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hoá của vùng đất, con người Hà Nội.

"Công tác phối hợp tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 giữa địa phương và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Hiện nay, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ, hứa hẹn lễ hội sẽ mang lại những giá trị thiết thực, hiệu quả trong việc gìn giữ, bảo tồn vinh danh làng nghề truyền thống và quảng bá, nâng tầm nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội, tạo không gian trải nghiệm, sinh hoạt văn hoá, du lịch ý nghĩa với người dân, du khách thập phương", Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung cho biết.