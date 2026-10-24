Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; bà Huỳnh Thị Thùy Dung Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của thành phố Đà Nẵng và 250 đại biểu tiêu biểu đến từ các địa phương trong toàn thành phố.

Theo báo cáo tại đại hội, giai đoạn 2020-2025, các cấp hội huy động tổng giá trị kinh phí, hàng hóa quy ra tiền đạt hơn 283,5 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng yếu thế, giúp đỡ gần 300.000 lượt hộ khó khăn có trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vượt 41% chỉ tiêu nghị quyết.

Từ nguồn lực này, đã trao 12.596 suất học bổng trị giá 18,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường lớp và các công trình phục vụ học tập; thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho hộ nghèo có trẻ em; tổ chức cứu trợ, trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; duy trì các bếp ăn, nồi cháo tình thương và vận động xe lăn cho người khuyết tật.

Các chương trình: “Mẹ đỡ đầu”, “Viết tiếp ước mơ”, “Mái nhà yêu thương - Nâng bước trò nghèo”, “Tấm gương hiếu thảo”, “Vòng tay nhân ái” và nhiều mô hình ý nghĩa khác đã lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, thay mặt Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em của các đồng chí lãnh đạo các thời kỳ của thành phố Đà Nẵng, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các tấm lòng hảo tâm và nhân dân thành phố và mong rằng công tác trẻ em và Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tiếp tục nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn nữa với trẻ em xứng tầm thành phố đáng sống.

Bà Hòa đánh giá cao với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “giúp đỡ hộ nghèo vượt khó - chung tay bảo vệ quyền trẻ em của Hội, nội dung thi đua bám rất sát chủ trương Nghị quyết của Thành ủy, tình hình thực tế nên rất thiết thực, nhân văn, sát với nhu cầu của trẻ em và các nhóm đối tượng - phương thức hoạt động hỗ trợ rất đa dạng, phong phú, khoa học nên đạt kết quả như các chương trình giáo dục, “Mẹ đỡ đầu”, “Viết tiếp ước mơ”, hỗ trợ sinh kế nâng cao cải thiện đời sống cho hộ nghèo; cứu tế, cứu trợ xã hội… với tổng trị giá gần 300 tỷ, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, nhóm quyền rất quan trọng là quyền được học tập, được phát triển của trẻ. Hội đã làm tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Trẻ em như đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, thực hiện chính sách, luật pháp liên quan, tham gia giám sát, chỉ đạo thực hiện chương trình sáng kiến trẻ em nhằm tăng cường quyền tham gia của trẻ vào các vấn đề liên quan đến trẻ em như an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhiều chủ trương, Nghị quyết, chính sách thiết thực nhân văn đối với trẻ em đã được ban hành. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Luật Trẻ em quy định trẻ em có 4 nhóm quyền, có 25 quyền. Với hệ thống chính sách pháp luật được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt nên các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên công tác bảo vệ trẻ em còn nhiều khó khăn thách thức, tình trạng xâm hại, bạo lực với trẻ em, đặc biệt bạo lực trong gia đình vẫn xảy ra. Đáng lo ngại, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi. Tình trạng trẻ em béo phì ở khu đô thị, tai nạn giao thông, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần chưa được quan tâm, công tác truyền thông còn hạn chế. Bà Hòa nêu thêm một số gợi ý để Hội nghiên cứu:

1. Tích cực triển khai hiệu quả hơn phong trào thi đua yêu nước “giúp đỡ hộ nghèo vượt khó, chung tay bảo vệ quyền trẻ em; mở rộng kết nối nhiều các đối tác, tổ chức cá nhân, đạt chỉ tiêu cao hơn nhiệm kỳ qua.

2. Về nhiệm vụ Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em: ngoài các giải pháp nêu trong báo cáo, đề nghị Hội nghiên cứu thêm việc tăng cường vai trò trách nhiệm của gia đình trong chủ động phòng ngừa trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng, vai trò của của trẻ em trong việc tự bảo vệ mình.

Về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa tiến hành tham vấn ý kiến trẻ em theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030", có câu hỏi khi có vấn đề trên mạng, trẻ thường tìm đến đâu, có hơn 2/3 trẻ lựa chọn tìm đến bố mẹ hoặc người chăm sóc, qua đó cho thấy gia đình vẫn là điểm tựa hỗ trợ quan trọng nhất khi trẻ gặp vấn đề rủi ro trên môi trường mạng.

3. Xây dựng và phát triển tổ chức: cơ sở Hội là nền tảng trong tổ chức Hội, đề nghị trong phương hướng cần nêu cụ thể là tham mưu với cấp ủy, cơ quan Mặt trận Tổ quốc về cơ chế chính sách cho cán bộ Hội - đề nghị bổ sung tham mưu thành lập Hội cơ sở. Đề nghị Hội quan tâm củng cố chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em.

4. Thành phố Đà Nẵng có chính sách rất tốt cho cán bộ làm công tác Hội vì vậy trân trọng đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo xã phường trong việc thành lập tổ chức Hội phù hợp với địa phương.

5. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em bằng nhiều phương pháp phù hợp với đối tượng, vùng miền, ưu tiên tập trung vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục nhân rộng các mô hình sáng kiến trẻ em, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em với các vấn đề liên quan.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành gồm 41 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 11 Ủy viên. Bà Lê Thị Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tái cử chức Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031./.