Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Hải Vân tích cực chăm lo người yếu thế

Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng Lê Thị Tám (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Hải Vân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động nguồn lực chăm lo người nghèo, trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội phối hợp xây mới, sửa chữa 7 “Mái ấm tình người” với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng; hỗ trợ 70 phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo 350 triệu đồng và 6 trẻ em phẫu thuật tim bẩm sinh hơn 200 triệu đồng.

Hội phối hợp tổ chức nhiều đợt khám bệnh, siêu âm, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người; duy trì thường xuyên chương trình cung cấp suất ăn cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Ung bướu, với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng….

Lãnh đạo Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo phường Hải Vân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Hải Vân nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bên cạnh chăm lo đời sống, hội phối hợp tuyên truyền Luật Trẻ em, phòng, chống bạo hành, xâm hại trẻ em và an toàn giao thông tại các trường học. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và các nhà hảo tâm để tạo thêm nguồn lực chăm lo người yếu thế.

Phấn đấu duy trì hiệu quả các chương trình “Mái ấm tình người”, “Nồi cháo tình thương”, cứu tế, cứu trợ, hỗ trợ sinh kế, học bổng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tư vấn Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo hành trẻ em…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Hải Vân nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đại biểu. Bà Nguyễn Thị Hứa giữ chức Chủ tịch hội.