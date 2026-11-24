Trên sân khấu được dàn dựng công phu, những làn điệu dân gian, các loại hình nghệ thuật truyền thống cùng những sáng tác đương đại lần lượt vang lên, đưa khán giả vào một hành trình giàu cảm xúc qua các miền văn hóa của đất nước.

Một sân khấu, muôn sắc màu văn hóa

Từ trước giờ biểu diễn, đông đảo khán giả đã có mặt tại nhà hát. Đáng chú ý, chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Công chúng thuộc nhiều thế hệ cùng gặp gỡ trong một không gian thưởng thức nghệ thuật nhân ngày hội văn hóa của đất nước.

Chương trình có quy mô sân khấu hoành tráng, được đầu tư công phu với hệ thống màn hình LED khổ lớn,

Ngay từ những tiết mục đầu tiên, chương trình đã gây ấn tượng bởi quy mô sân khấu hoành tráng, được đầu tư công phu với hệ thống màn hình LED khổ lớn, công nghệ trình chiếu, hiệu ứng ánh sáng và nhạc nước. Sự kết hợp đồng bộ giữa công nghệ hiện đại với âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật biểu diễn tạo nên một không gian giàu tính thẩm mỹ, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người xem.

Trong không gian đó, những chất liệu văn hóa truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ trình diễn giàu sức biểu đạt. Sân khấu không chỉ là nơi cất lên những lời ca, tiếng hát mà còn góp phần chuyển tải tinh thần, cảm xúc của mỗi tác phẩm.

Mở đầu hành trình nghệ thuật là làn điệu quan họ Ngồi tựa mạn thuyền qua phần thể hiện của nghệ sĩ Chu Bảo Quế và nghệ sĩ người Ấn Độ Sanchita Kulkarni.

Thật thú vị khi những câu hát giao duyên của miền quê Kinh Bắc được cất lên bởi 2 nghệ sĩ đến từ 2 nền văn hóa khác nhau. Sự kết hợp mang đến nét duyên riêng cho phần mở màn, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của âm nhạc dân tộc Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Trong phần giao lưu với khán giả, nghệ sĩ Chu Bảo Quế bày tỏ tâm huyết đối với việc quảng bá những giá trị văn hóa của quê hương. Là người con của miền quan họ, ông luôn mong muốn đưa những làn điệu dân ca đã được UNESCO ghi danh đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Với ông, đó là điều đặc biệt quan trọng đối với những người nghệ sĩ dân ca.

Nét đẹp của những làn điệu quan họ sống động trên sân khấu

Tâm huyết của người nghệ sĩ Kinh Bắc tìm thấy sự đồng điệu trong tình cảm mà nghệ sĩ Sanchita Kulkarni dành cho quan họ. Mở đầu phần giao lưu bằng lời chào "Xin chào Việt Nam", nữ nghệ sĩ người Ấn Độ bày tỏ lòng biết ơn đối với nghệ sĩ Chu Bảo Quế vì đã trao cho mình cơ hội đặc biệt, khiến cô có cảm giác như đang sống trong một giấc mơ.

"Điều tôi yêu thích ở quan họ là sự dịu dàng trong những cảm xúc của con người mà loại hình nghệ thuật này phản ánh. Qua đó, tôi cảm nhận được sự ấm áp và nét duyên dáng của Việt Nam" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Tình cảm dành cho quan họ, cho người nghệ sĩ đã giúp cô tiếp cận với những làn điệu dân ca Việt Nam cũng được gửi gắm trong thông điệp của nữ nghệ sĩ tới khán giả nhân Ngày Văn hóa Việt Nam: "Chỉ có tình yêu, tình yêu, tình yêu và đặc biệt là tình yêu với âm nhạc sẽ gắn liền chúng ta. Và đó là điều mà tôi mong ước được trở lại Việt Nam càng nhiều hơn".

Những chia sẻ chân thành của 2 nghệ sĩ khiến cuộc gặp gỡ trên sân khấu mang thêm nhiều ý nghĩa. Vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, những câu hát quan họ đã trở thành nhịp cầu kết nối con người, khơi dậy những tình cảm đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Tiết mục "Âm sắc Hương Bình" của NSND Kiều Oanh

Không gian văn hóa Bắc Bộ tiếp tục được khắc họa qua tiết mục chèo Đò đưa của NSƯT Quốc Phòng và NSƯT Việt Thắng, làn điệu quan họ Ăn ở trong rừng qua giọng hát nghệ sĩ Thúy Hằng. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, cho thấy sự phong phú trong cách biểu đạt tình cảm, tâm hồn của người Việt Nam qua các loại hình nghệ thuật dân gian.

Với Âm sắc Hương Bình, NSND Kiều Oanh đưa người nghe về với miền đất cố đô qua những thanh âm mang vẻ đẹp riêng của chầu văn lời cổ. Sự thay đổi trong tiết tấu, giai điệu và ngôn ngữ sân khấu tạo nên những chuyển tiếp sinh động trong hành trình thưởng thức nghệ thuật.

Một cuộc gặp gỡ văn hóa thú vị khác là phần trình diễn Bèo dạt mây trôi của ca sĩ Kyo York. Vẫn là giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam, nhưng khi được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, với phần lời tiếng Anh do chính nam ca sĩ thực hiện, làn điệu mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho người nghe.

Giao lưu với khán giả sau phần biểu diễn, Kyo York bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội khám phá vẻ đẹp của di sản thông qua âm nhạc Việt Nam. Nam ca sĩ hy vọng đây sẽ là những bước đầu tiên để mình đến gần hơn với âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là các thể loại dân ca.

Nghệ sĩ Kyo York chia sẻ tại chương trình

Theo Kyo York, chuyển ngữ một bài hát dân ca Việt Nam sang tiếng Anh là công việc không hề đơn giản. Bởi trong mỗi bài hát đều chứa đựng một câu chuyện. Anh luôn cố gắng giữ được câu chuyện đó khi chuyển ngữ để bạn bè quốc tế có thể hiểu nhiều hơn về âm nhạc Việt Nam. Một khó khăn khác được nam ca sĩ chia sẻ là làm sao để lời tiếng Anh vừa đáp ứng yêu cầu về thanh nhạc, phù hợp với từng khung nhạc của bài hát tiếng Việt, vừa dễ hiểu để tác phẩm có thể được giới thiệu rộng rãi hơn tới bạn bè quốc tế.

Một điểm nhấn khác của chương trình là tiết mục Xẩm Hà thành qua phần trình diễn của NSND Thanh Ngoan lại đem đến một không khí vui tươi, rộn ràng.

Chất dí dỏm, dân dã đặc trưng của nghệ thuật xẩm được thể hiện qua lời ca và phong cách biểu diễn duyên dáng của nữ nghệ sĩ. Đặc biệt, NSND Thanh Ngoan còn bước xuống khán phòng, gần gũi giao lưu với khán giả ngay trong phần trình diễn của mình.

Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ hòa mình vào không gian của người xem cũng gợi nhắc về vẻ đẹp vốn có của nghệ thuật xẩm, một loại hình nghệ thuật sinh ra và gắn bó mật thiết với đời sống dân gian. Giữa một sân khấu hiện đại, được đầu tư nhiều hiệu ứng công nghệ, xẩm vẫn giữ được cái duyên mộc mạc, sự hóm hỉnh và khả năng kết nối trực tiếp với công chúng.

Tiết mục "Xẩm Hà thành" của NSND Thanh Ngoan

Sau những phút giây vui tươi với tiếng hát xẩm, Sở cầu như ý qua phần thể hiện của NSND Thúy Hường lại mang đến vẻ đẹp đằm thắm của một làn điệu quan họ cổ, gửi gắm trong câu hát những nguyện ước tốt lành, những mong mỏi về tình duyên và hạnh phúc. Cái tình của quan họ không chỉ nằm trong lời ca mà còn hiện diện qua cách nhả chữ, luyến láy và phong thái của người hát.

Những cung bậc cảm xúc tiếp tục được mở rộng qua tiết mục chầu văn Cô Bé Đông Cuông của nghệ sĩ Thu Trang, NSƯT Việt Thắng và NSƯT Quốc Phòng. Sự hòa quyện giữa lời ca, tiết tấu âm nhạc, phục trang và hình thức diễn xướng tạo nên sức hấp dẫn riêng của loại hình nghệ thuật này.

Đến với Duyên phận phải chiều qua phần trình diễn của NSND Thu Huyền, khán giả lại có dịp thưởng thức vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật chèo. Ở loại hình sân khấu truyền thống này, một ánh mắt, một cái nghiêng đầu, một động tác tay cũng có thể trở thành ngôn ngữ biểu đạt tâm trạng nhân vật. Lời hát và diễn xuất hòa quyện, khiến câu chuyện được kể bằng cả âm nhạc lẫn hình thể.

Điểm thú vị của chương trình là mỗi loại hình nghệ thuật đều có không gian để bộc lộ nét duyên riêng. Sự thay đổi của tiết tấu âm nhạc, phong cách biểu diễn cùng những hiệu ứng sân khấu tạo nên một dòng chảy nghệ thuật với nhiều cung bậc, khi rộn ràng, tươi vui, lúc đằm thắm, sâu lắng.

Dù được đặt trong một không gian trình diễn hiện đại với nhiều hiệu ứng công nghệ, giọng hát, làn điệu và tài năng của người nghệ sĩ vẫn giữ vị trí trung tâm. Công nghệ góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của từng tác phẩm, đồng thời mở rộng khả năng kết nối giữa nghệ thuật truyền thống với công chúng đương đại.

Những thanh âm nối liền các thế hệ

Xen giữa những làn điệu dân gian là các sáng tác đương đại mang đậm cảm hứng văn hóa dân tộc. Với Mái đình làng biển của nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhóm Dòng Thời Gian mang đến những giai điệu khoáng đạt, giàu sức sống. Hình ảnh mái đình thân thuộc trong tâm thức người Việt được chuyển tải bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, tạo nên một sắc thái khác cho buổi diễn.

Khán phòng lại có dịp lắng mình trong những giai điệu da diết của tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh Sông Lam tình mẹ qua phần trình diễn của NSND Hồng Lựu và nghệ sĩ Quỳnh Như. Trong những câu hát mang âm sắc xứ Nghệ là cả một miền thương nhớ về quê hương, về dòng sông, về tình mẹ. Chẳng cần sinh ra bên dòng sông Lam, người nghe vẫn có thể tìm thấy trong lời ca bóng dáng quê hương mình.

Cũng chính những tình cảm bình dị, gần gũi với đời sống con người đã làm nên sức sống bền bỉ của nhiều làn điệu dân gian. Trải qua bao thế hệ, những câu hát vẫn có khả năng khơi gợi ký ức, đánh thức cảm xúc và tìm được sự đồng điệu nơi người nghe.

Tiết mục "Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam" của NSND Tấn Giao

Bức tranh âm nhạc của chương trình tiếp tục được điểm tô bằng sáng tác Nắng đã mềm chưa - Thắm sắc muôn màu của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh qua giọng hát NSƯT Mai Lý. Và khi NSND Tấn Giao cất tiếng hát trong tiết mục Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam, những thể điệu Xuân Tình, Lưu Thủy Trường lại mang đến cho khán giả nét duyên riêng của âm nhạc truyền thống phương Nam.

Đi qua từng tiết mục, có thể cảm nhận mỗi vùng đất có một cách riêng để gửi gắm tâm tư, tình cảm vào âm nhạc. Sự phong phú về làn điệu, ngôn ngữ, phong cách biểu diễn làm nên những bản sắc riêng, nhưng trong chiều sâu của lời ca vẫn là tình yêu quê hương, đất nước, tình nghĩa giữa con người với con người.

Một nét đẹp khác của chương trình là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Bên cạnh những tên tuổi đã dành hàng chục năm gắn bó với nghệ thuật truyền thống là những gương mặt trẻ, những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc đương đại. Mỗi người mang đến sân khấu vốn nghề, phong cách và tình yêu nghệ thuật của riêng mình, cùng góp phần làm nên diện mạo phong phú của buổi diễn.

Tiết mục chèo cổ "Duyên phận phải chiều" của NSND Thu Huyền

Cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ không chỉ diễn ra trên sân khấu mà còn hiện diện dưới khán phòng. Bên cạnh những mái đầu đã điểm bạc là nhiều gương mặt trẻ chăm chú dõi theo các tiết mục. Những tràng vỗ tay, những chiếc điện thoại được giơ lên lưu giữ khoảnh khắc biểu diễn cũng là cách khán giả bày tỏ tình cảm dành cho người nghệ sĩ.

Thật vui khi giữa một không gian trình diễn hiện đại, những làn điệu đã được lưu truyền qua bao thế hệ vẫn tìm thấy sự đón nhận của công chúng trẻ. Bởi tình yêu dành cho văn hóa dân tộc đôi khi được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm rất giản dị, bằng một câu quan họ nghe thấy thật tình tứ, một điệu chèo khiến người xem say mê hay những phút giây thích thú trước sự hóm hỉnh của tiếng hát xẩm.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: Hòa Nguyễn

Khép lại chương trình, ca khúc Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua phần trình diễn của nhóm Dòng Thời Gian mang đến những giai điệu tươi vui, giàu năng lượng và niềm tự hào dân tộc. Sau những cung bậc cảm xúc được dẫn dắt qua các miền văn hóa, ca khúc như một lời ngân vang chung về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Thông điệp "Tôn vinh bản sắc - Tiếp nối di sản - Bồi đắp sức mạnh Việt Nam" được chuyển tải qua suốt buổi diễn bằng chính vẻ đẹp của nghệ thuật, tâm huyết của người nghệ sĩ và tình cảm của công chúng.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình

Một buổi chiều không thể kể hết sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Nhưng có thể đủ để mỗi người thêm yêu một làn điệu, thêm thương một miền đất, thêm trân trọng những giá trị được bao thế hệ gìn giữ và trao truyền. Và khi ánh đèn sân khấu dần tắt, dư âm đẹp đẽ của cuộc hội ngộ nghệ thuật ba miền vẫn còn đọng lại. Đó là niềm vui được thưởng thức, được sẻ chia và được sống trong những thanh âm mang hồn cốt dân tộc giữa ngày hội văn hóa của non sông.