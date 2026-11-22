Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cùng đông đảo Nhân dân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên, Nhân dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Trong tiến trình phát triển của đất nước, văn hóa có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh, góp phần định hướng sự phát triển, bồi đắp con người, củng cố khối đại đoàn kết và khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn và trụ cột cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi gia đình và người dân trong gìn giữ bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Đối với Thanh Hóa, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi 7 dân tộc cùng sinh sống, lao động, sáng tạo và gắn bó qua nhiều thế hệ, văn hóa chính là sợi dây bền chặt kết nối cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết và bản sắc riêng có của quê hương.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người dân xứ Thanh đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, đức tính cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Những giá trị ấy được lưu giữ, trao truyền qua các di sản lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội, tiếng nói, trang phục, các làn điệu dân ca, dân vũ và kho tàng tri thức dân gian phong phú.

Mỗi dân tộc có một sắc thái văn hóa riêng, mang trong mình những giá trị đặc trưng, song tất cả cùng hòa quyện, bổ sung, làm giàu cho nền văn hóa chung của tỉnh. Sự đa dạng trong thống nhất ấy không chỉ tạo nên diện mạo văn hóa phong phú của xứ Thanh mà còn là nền tảng quan trọng bồi đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Đại biểu dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và thế hệ trẻ tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ, trao truyền, làm giàu thêm những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để những giá trị truyền thống tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng xây dựng con người và văn hóa xứ Thanh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, Ngày hội năm nay có sự tham gia của khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh cùng các nghệ sĩ thuộc những đơn vị nghệ thuật Trung ương.

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy di sản; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ấn nút phát động thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và Chuẩn mực con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung trao cờ lưu niệm và biểu trưng cho các đơn vị tham gia Ngày hội.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình khai mạc là nghi thức phát động triển khai đồng bộ Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và Chuẩn mực con người Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện quyết tâm đưa các giá trị văn hóa, chuẩn mực con người thấm sâu vào đời sống xã hội, bắt đầu từ mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có nhân cách, trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới.

Tiết mục được trình diễn tại Ngày hội.

Ngay sau phần lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”. Chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương: “Dòng chảy lịch sử và cội nguồn văn hóa xứ Thanh”; “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”; “Thanh Hóa cùng non sông hòa nhịp”.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, chương trình đưa người xem trở về với chiều sâu lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc, đồng thời tái hiện sinh động những sắc thái văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại Ngày hội.

Từ âm vang trống đồng Đông Sơn, những huyền thoại gắn với vùng đất và con người xứ Thanh đến các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào Mường, Thái, Thổ và những điệu hò sông Mã, tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa giàu sức sống đương đại.

Mỗi tiết mục nghệ thuật không chỉ mang đến những trải nghiệm đặc sắc cho người xem mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, về những giá trị văn hóa được các thế hệ người dân gìn giữ, trao truyền.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại Ngày hội.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại Ngày hội.

Thông qua chương trình, hình ảnh một Thanh Hóa giàu truyền thống, giàu sắc thái, năng động và khát vọng phát triển được thể hiện rõ nét, tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.