Ban tổ chức Liên hoan tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tuyển tham dự. (Ảnh: VĂN HUỲNH)

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.

Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất với sự tham gia của 1.355 diễn viên, nhạc công thuộc 38 đoàn tuyển đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các diễn viên tham gia là những người không chuyên, có năng khiếu, yêu thích hoạt động văn hóa, văn nghệ, đang sinh sống, học tập và công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà trường.

Đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức tặng hoa Ban giám khảo. (Ảnh: VĂN HUỲNH)

Các chương trình tham dự Liên hoan gồm 118 tiết mục với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú như ca, múa, nhạc. Trong đó, phần ca có đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca; phần múa có múa đơn, múa đôi, múa tập thể; phần nhạc có độc tấu, song tấu và hòa tấu nhạc cụ.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vẻ đẹp đất và người Ninh Bình; phản ánh những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến.

Liên hoan được tổ chức đúng tuần lễ cao điểm Ngày hội Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc, mang những ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của ba vùng đất; gắn kết cộng đồng sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cùng nhau lan tỏa niềm tự hào, khát vọng xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh; tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, vẻ đẹp đất và người Ninh Bình, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Liên hoan. (Ảnh: VĂN HUỲNH)

Đây cũng là dịp để các địa phương, cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu. Qua đó, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh để xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, qua các giai đoạn cách mạng, người Ninh Bình luôn tự hào về sức sống, dòng chảy bền bỉ và sáng tạo của phong trào văn nghệ quần chúng. Sức sống của ca, múa, nhạc Ninh Bình hôm nay được bồi đắp từ những nền móng vững chắc qua các thời kỳ, góp phần cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân lao động sản xuất, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng từ phong trào, nhiều hạt nhân xuất sắc đã bước lên sân khấu chuyên nghiệp; trưởng thành trên cương vị nhà quản lý, nhà sáng tác, đóng góp vào đời sống văn hóa văn nghệ của quê hương, đất nước.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. (Ảnh: VĂN HUỲNH)

Để Liên hoan thực sự là ngày hội của quần chúng nhân dân, đồng chí đề nghị các đoàn tham gia Liên hoan phát huy tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết; biểu diễn bằng tất cả niềm say mê và tình yêu quê hương; giữ gìn bản sắc riêng của mỗi địa phương, đồng thời mạnh dạn đưa đến Liên hoan những sáng tác mới về Ninh Bình hôm nay.

Ban giám khảo làm việc khách quan, công tâm, chính xác; trân trọng sự sáng tạo của những người diễn viên không chuyên; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu để nhân rộng ở cơ sở.