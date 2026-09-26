Hội tụ sắc màu văn hóa tại đền Trần Thương

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh diễn ra tại đền Trần Thương, mang đến một không gian thực hành tín ngưỡng kết hợp với nghệ thuật diễn xướng dân gian.

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh tại đền Trần Thương có sự tham dự của một số Đại sứ.

Các nghệ nhân, thanh đồng từ nhiều địa phương hội tụ về đền Trần Thương, cùng góp phần tạo nên sắc màu văn hóa đặc sắc trong những ngày lễ hội.

Nghi lễ thanh đồng loan giá, là một hình thức diễn xướng dân gian gắn với thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Trang phục trong các giá đồng tạo nên một diện mạo giàu tính thẩm mỹ, thể hiện sự phong phú của nghệ thuật trình diễn trong không gian tín ngưỡng.

Âm nhạc và chầu văn giữ vai trò quan trọng trong mỗi giá đồng, tạo nên sự kết nối giữa lời ca, tiếng đàn, động tác diễn xướng và không gian thực hành nghi lễ.

Những làn điệu chầu văn được cất lên trong không gian linh thiêng, góp phần trao truyền các giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mỗi Thanh đồng, thanh đồng mang đến một sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở sự trân trọng đối với di sản văn hóa truyền thống và lòng thành kính hướng về cội nguồn.

Những phần thực hành với những sắc thái khác nhau đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, nơi nghệ thuật diễn xướng dân gian được thể hiện trong sự trang nghiêm của lễ hội.

Không chỉ là những giá đồng, Liên hoan còn là dịp để những người thực hành tín ngưỡng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình yêu đối với văn hóa truyền thống.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016, trở thành một phần quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Trong không gian thực hành tín ngưỡng, các giá trị văn hóa được trao truyền không chỉ qua lời ca, tiếng đàn mà còn qua trang phục, nghi lễ và những quy tắc ứng xử được cộng đồng gìn giữ.

Đại sứ hào hứng theo dõi các thanh đồng thực hành nghi lễ Hầu Thánh.

Các nghệ nhân, thanh đồng góp phần làm nên sức sống của di sản khi đưa những thực hành văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Sự hội ngộ tại đền Trần Thương cho thấy sức sống của những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua thời gian, từ những làn điệu chầu văn đến nghệ thuật trình diễn và không gian thực hành tín ngưỡng.

Liên hoan khép lại nhưng những giá trị văn hóa được trao truyền vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Từ nhiều miền quê, các nghệ nhân, thanh đồng cùng góp một phần tâm huyết để làm nên sắc màu văn hóa của Lễ hội Đền Trần Thương năm 2026.