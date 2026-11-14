Hội tụ sắc màu văn hóa, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc” diễn ra vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa. Suốt chiều dài lịch sử, 54 dân tộc anh em đã cùng nhau vun đắp nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, với những lễ hội, trang phục, ngôn ngữ, phong tục, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và ẩm thực đặc sắc.

Ông Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu.

“Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam càng tạo điều kiện để Thủ đô phát huy vai trò trung tâm trong việc bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa các dân tộc và kết nối văn hóa giữa các vùng miền. Chúng tôi mong rằng, thông qua các hoạt động như hôm nay, người dân Hà Nội và du khách sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và yêu thích văn hóa của các dân tộc, từ đó cùng chung tay bảo vệ di sản, phát huy giá trị truyền thống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, nhân văn”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Tại chương trình, ông Đàng Chí Quyết, người có uy tín trong đồng bào Chăm bày tỏ: tình cảm gắn bó giữa các dân tộc anh em sẽ ngày càng bền chặt, để Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mãi là nơi gặp gỡ thân thương, nơi mỗi người đều tìm thấy niềm vui, sự sẻ chia và tình cảm của một gia đình lớn.

Ông Đàng Chí Quyết, người có uy tín trong đồng bào Chăm phát biểu.

“Là người có uy tín, gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng, tôi luôn nghĩ rằng: Di sản không chỉ nằm trong những trang sách, những bảo tàng hay những công trình cổ kính. Di sản còn sống trong tiếng nói hằng ngày, trong lời ru của bà, trong điệu múa của mẹ, trong tiếng trống của lễ hội và trong đôi bàn tay của người nghệ nhân. Điều đáng quý nhất là phải làm sao để con cháu hôm nay biết yêu, biết quý và tự hào về văn hóa dân tộc mình. Vì vậy, bà con rất trân trọng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo, các sở, ngành, địa phương và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tạo điều kiện để các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét đẹp văn hóa của mình. Mỗi lần được tham gia các hoạt động tại đây, các nghệ nhân và bà con lại có thêm niềm vui, thêm động lực để tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống, tiếng nói, chữ viết, lễ hội và những phong tục tốt đẹp của dân tộc mình”, ông Quyết chia sẻ.

Đại biểu chụp ảnh cùng đồng bào.

Ông Đàng Chí Quyết, người có uy tín trong đồng bào Chăm tặng sản phẩm gốm bầu trúc cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp ôn lại truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, tương thân tương ái có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đoàn kết không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là sức mạnh thực tiễn giúp chúng ta vượt qua khó khăn, vươn lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Mỗi chiếc bình gốm, mỗi sắc áo chàm, mỗi tiếng chiêng ngân lên hôm nay đều đang kể chung một câu chuyện: câu chuyện về một Việt Nam đa sắc mà thống nhất, đa dạng mà gắn bó. Gìn giữ văn hóa các dân tộc chính là gìn giữ cội nguồn.

Đồng bào các dân tộc cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Đông đảo đồng bào các dân tộc hội tụ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu góp phần tạo nên không gian văn hóa đa dạng.