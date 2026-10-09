Hội tụ giá trị sáng tạo sân khấu Hà Nội

Liên hoan Sân khấu Hà Nội được tổ chức định kỳ 2 năm một lần do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam thực hiện.

Tại gặp gỡ báo chí ngày 8/10, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Liên hoan Lê Thị Ánh Mai khẳng định: “Đối với Hà Nội, phát triển văn hóa nghệ thuật là quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Trong hành trình đó, sân khấu giữ một vị trí quan trọng, bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng trực tiếp chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn, kết nối con người thông qua sức mạnh của nghệ thuật”.

Liên hoan giới thiệu 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu. Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Các tác phẩm tham dự tập trung vào đất nước và con người Việt Nam; đất và người Hà Nội; Hà Nội trong lòng cả nước và cả nước chung tay xây dựng Thủ đô. Nội dung trải rộng từ quá khứ, hiện tại đến những dự báo về tương lai. Bên cạnh các tác phẩm mang nội dung ca ngợi, một số vở đặt ra những vấn đề của đời sống hôm nay, gợi suy ngẫm và trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người nghệ sĩ trong xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là môi trường văn hóa Thủ đô.

Các tác phẩm được lựa chọn tham dự Liên hoan hướng tới đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp và sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu; đồng thời thể hiện tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện, góp phần phản ánh diện mạo đa dạng, phong phú và sức sống của sân khấu Việt Nam đương đại.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu. Đồng thời đưa những tác phẩm sân khấu có giá trị đến gần hơn công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của nhân dân Thủ đô và khán giả cả nước.