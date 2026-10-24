Hội tụ giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô

Diễn ra từ ngày 14 - 23/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Với sự tham gia của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, 15 vở diễn thuộc 6 loại hình sân khấu gồm Kịch nói, Chèo, Tuồng, Cải lương, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho 2 vở diễn của Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Kịch nói Quân đội. (ảnh: Hoàng Yến)

Các tác phẩm tham dự thể hiện sự phong phú về đề tài, từ lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc đến những vấn đề của đời sống đương đại; đồng thời cho thấy nỗ lực tìm tòi trong sáng tác, dàn dựng và biểu đạt nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác hiệu quả chất liệu truyền thống, kết hợp tư duy sáng tạo mới, góp phần phát huy bản sắc từng loại hình và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Hơn 10.000 vé miễn phí được phát hành, góp phần đưa các tác phẩm sân khấu đến gần hơn với công chúng, trong đó có đông đảo khán giả trẻ.

Đại diện 3 đơn vị nhận Huy chương Bạc dành cho vở diễn.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, NSND Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan nhấn mạnh, Liên hoan lần này đã mang đến cho khán giả một không khí nghệ thuật với những câu chuyện về đề tài lịch sử, dân gian, hiện đại. Trong đó có nhiều tác phẩm đề cao tinh thần nhân văn cao cả tạo nên những cảm xúc, ký ức, khát vọng trong đời sống mới và tinh thần quả cảm anh dũng kiên cường trong công cuộc bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân bảo vệ trời biển biên cương tổ quốc và xây dựng đất nước.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 2 Huy chương Vàng cho vở diễn, bao gồm “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. 3 vở đạt Huy chương Bạc gồm “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh; “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn – Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho các cá nhân.

Ở hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức trao 23 Huy chương Vàng và 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên. Các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc gồm: Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc.

Ban Tổ chức cũng trao giải “Tác phẩm ấn tượng về đề tài Thanh niên xung phong” cho vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” (tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương; Công ty TNHH Truyền thông Smart Group Quốc tế – Sân khấu Lê Quý Dương) và Bằng khen cho 2 đơn vị xã hội hóa là Nhà hát Thế giới trẻ – Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Khang Entertainment – Sân khấu Xóm Kịch.