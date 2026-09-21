Hội tụ di sản, kết nối những sắc màu văn hóa thế giới tại Hà Nội

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Chiều 21/9, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì buổi gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế... thông tin về Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2.

Tham dự có đại diện các cục, vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trao đổi tại sự kiện, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Hà Nội là thành phố có lịch sử nghìn năm, nơi nhiều lớp văn hóa gặp gỡ, giao thoa và được bồi đắp qua các thế hệ. Trong dòng chảy ấy, văn hóa vừa là những giá trị được lưu giữ vừa là phương thức giúp con người hiểu nhau, tôn trọng nhau và xây dựng những kết nối bền vững.

Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Lễ hội không chỉ giới thiệu những sắc màu văn hóa Việt Nam và các quốc gia mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, để mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng và tìm thấy điểm tương đồng trong sự đa dạng

Lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026. Sự kiện góp phần đưa Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới. Đây cũng là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống, lan tỏa những sáng tạo mới và tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban tổ chức cung cấp thông tin về nội dung, công tác chuẩn bị và các phần chính của lễ hội; trao đổi với đại diện các cơ quan ngoại giao về công tác phối hợp triển khai.

Tiếp nối tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa, lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa, 32 gian ẩm thực; 18 quốc gia đăng ký tham gia chương trình chiếu phim; 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống tham gia không gian thời trang; 20 đoàn nghệ thuật quốc tế góp mặt...

Các hoạt động được thiết kế tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Trong khuôn khổ lễ hội, khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản-Festival Games quốc tế” mang đến không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Công chúng sẽ trực tiếp trải nghiệm, khám phá di sản qua các hình thức tương tác hiện đại. Tại không gian này sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition với hiệu ứng màn hình LED tạo sắc thái trẻ trung, sôi động.

Sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 hướng tới xây dựng một không gian giao lưu giữa các nền văn hóa.

Từ những giá trị được trao truyền, lễ hội khắc họa bức tranh văn hóa đa sắc màu đồng thời khẳng định Hà Nội là điểm gặp gỡ của di sản, nghệ thuật và văn hóa quốc tế.