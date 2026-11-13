“Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Thủ công Thế giới, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp và du khách. Festival quy tụ 200 nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.