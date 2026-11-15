Hội tụ bản sắc, kết nối tinh hoa làng nghề toàn cầu
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu” do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham dự.
Với nhiều hoạt động phong phú, sự kiện không chỉ là dịp để các đơn vị giao lưu, quảng bá sản phẩm làng nghề, mà còn giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu, gắn kết với du lịch văn hóa và chuỗi giá trị toàn cầu.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hoi-tu-ban-sac-ket-noi-tinh-hoa-lang-nghe-toan-cau-1765979.html