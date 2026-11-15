Hội tụ bản sắc, kết nối tinh hoa làng nghề toàn cầu

Với nhiều hoạt động phong phú, sự kiện không chỉ là dịp để các đơn vị giao lưu, quảng bá sản phẩm làng nghề, mà còn giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu, gắn kết với du lịch văn hóa và chuỗi giá trị toàn cầu.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức từ ngày 13 đến 16-11.

Du khách tìm hiểu sản phẩm gốm sứ Bát Tràng (xã Bát Tràng).

Chị Sandra Henao (người Colombia) cùng chồng tham gia festival, cho biết: "Tôi rất vui khi được tham gia sự kiện. Tôi đem đến đây nhiều sản phẩm lưu niệm đặc trưng của nhiều địa phương ở Colombia để giới thiệu đến bạn bè quốc tế".

Chị Trần Ngọc Bích (phường Bồ Đề) chia sẻ: “Tôi thấy các sản phẩm ở đây được chế tác rất tinh xảo. Mỗi sản phẩm mang nét đặc trưng riêng, cho thấy tay nghề cao của người thợ thủ công làng nghề”.

Khách hàng chọn mua các bộ trang phục của Ấn Độ.

Sản phẩm mây tre đan của làng nghề Phú Vinh (xã Phú Nghĩa).

Không gian ứng dụng công nghệ thực tế ảo phục vụ du khách tham quan các làng nghề truyền thống