Hội tụ bản sắc, kết nối tinh hoa làng nghề toàn cầu

Các nghệ nhân trình diễn nghề Điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng (Hà Nội).

Sự kiện đã thu hút trên 200 nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ 57 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đông đảo các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, hiệp hội làng nghề và người dân Thủ đô tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Việt Nam tự hào có những làng nghề truyền thống được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Với Thủ đô Hà Nội - vùng đất trăm nghề, làng nghề không chỉ góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội. Thành phố hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và 47 nghề truyền thống quốc gia.

Đặc biệt, 4 làng nghề tiêu biểu đã được vinh danh trong Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo toàn cầu của Hội đồng Thủ công Thế giới, gồm: Gốm sứ Bát Tràng, Dệt lụa Vạn Phúc, Điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và Khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ; đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số lượng thành viên tham gia mạng lưới danh giá này. Đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm để Hà Nội tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị nghề truyền thống.

Mỗi sản phẩm thủ công truyền thống không đơn thuần là một vật phẩm, mà còn kết tinh tâm hồn, trí tuệ, thẩm mỹ và bàn tay tài hoa của nhiều thế hệ nghệ nhân. Bảo tồn làng nghề vì thế không chỉ là giữ sản phẩm, mà còn phải gìn giữ tri thức, kỹ năng nghề, không gian văn hóa và tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối nghề.

Các sản phẩm khảm trai sơn mài Chương Mỹ (Hà Nội).

Thành phố Hà Nội xác định bảo tồn và phát triển làng nghề là nhiệm vụ quan trọng, mang nhiều giá trị: vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo sinh kế, việc làm bền vững cho người dân nông thôn; đồng thời góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch và công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự thay đổi của thị trường và công nghệ đặt ra yêu cầu các làng nghề phải tiếp tục đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và mở rộng thị trường, nhưng không đánh mất bản sắc riêng - ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Các sản phẩm làng nghề được trưng bày tại Festival năm 2026 là minh chứng sinh động cho quá trình thực thi các nghị quyết lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển văn hóa, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kiện này, Ban tổ chức muốn kết nối các làng nghề Việt Nam với các làng nghề thế giới, mở ra không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và làng nghề, tinh hoa làng nghề giữa các nghệ nhân Việt Nam và nghệ nhân quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, sự kiện còn là hoạt động ngoại giao nhân dân sâu sắc giữa Việt Nam và các nước, quảng bá hình ảnh một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của các tổ chức quốc tế.

Nghề gốm sứ Chu Đậu.

Với quy mô không gian trưng bày lên tới 10.000 m², sự kiện được đầu tư bài bản, tích hợp đồng bộ các phân khu chuyên biệt mang tính thời đại cao: Không gian trưng bày, tạo tác sản phẩm làng nghề truyền thống và quốc tế; không gian thiết kế và sáng tạo; không gian chuyển đổi số; không gian Net-Zero gắn với chiến lược phát triển xanh, bền vững; cùng các khu triển lãm hoa, cây cảnh, không gian văn hóa ẩm thực và thương mại đặc sắc.

Đến với Festival du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật mang tên "Tinh hoa Việt" với sự hội tụ của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế. Hội thi sản phẩm thủ công Châu Á - Thái Bình Dương và các hoạt động kết nối thiết kế sáng tạo; Chương trình giao lưu văn hóa và trình diễn thời trang thủ công đặc sắc; Các tour tham quan, trải nghiệm thực tế: Khám phá các làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ... từ ngày 12/11/2026 và kết nối vùng Thủ đô tại tỉnh Ninh Bình vào ngày 17/11/2026.

Nghề Dệt lụa tơ tằm Vạn Phúc.

Thông qua chuỗi hoạt động quy mô lớn, chương trình từng bước định vị Hà Nội và Việt Nam là một trong những trung tâm nghề thủ công hàng đầu khu vực và thế giới, tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nghề và thu hút thế hệ trẻ tiếp nối mạch nguồn di sản.

Festival còn chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư phát triển chuỗi liên kết giá trị và nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề trên cả nước.

Festival diễn ra từ ngày 13 - 16/11/2026, với các hoạt động bên lề kéo dài từ ngày 12 - 17/11/2026.

Bài viết có sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội