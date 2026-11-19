Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức lúc 14 giờ ngày 24/11 tại Nhà hát Vinpearl Theatre - Ocean City, Hưng Yên. Trước cuộc hội tụ nghệ thuật 3 miền, các nghệ sĩ cùng có những chia sẻ về ý nghĩa của những tiết mục đã chọn, niềm háo hức được biểu diễn trong ngày hội chung và trách nhiệm gìn giữ văn hóa mà mỗi người cảm nhận từ công việc, sự gắn bó của mình.

NSND Hồng Lựu - Mong câu ví, giặm đến gần hơn với công chúng

Tôi rất vui khi có dịp tham gia Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền. Tên gọi của chương trình gợi cho tôi nghĩ đến những nét văn hóa riêng trong mỗi con người, mỗi địa phương. Mỗi người chúng ta cũng đều có nét nghệ sĩ, có cách cảm nhận và thể hiện văn hóa của mình. Bởi vậy, một chương trình hội tụ tinh hoa văn hóa các vùng miền, tạo dịp để mọi người tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau và giúp những giá trị ấy được lan tỏa là điều tuyệt vời.

NSND Hồng Lựu

Chọn tổ khúc Sông Lam tình mẹ để biểu diễn, tôi mong dân ca Nghệ Tĩnh có thể đến gần hơn với khán giả ngoài tỉnh và người dân khắp cả nước. Qua những làn điệu quê tôi được giới thiệu trong chương trình, tôi hi vọng người nghe có thêm dịp làm quen, thêm yêu thích, rồi có thể học và hát được những câu dân ca ấy.

Ở góc độ rộng hơn, tôi cũng rất vui mừng khi chúng ta cùng đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trong lịch sử. Việc Đảng, Nhà nước chọn ngày 24/11 hằng năm để tổ chức ngày hội này là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn và thể hiện sự trân trọng những giá trị văn hóa. Trước những biến động phức tạp của đời sống hiện đại, tôi càng thấy rõ ý nghĩa của việc gìn giữ văn hóa đối với sự tồn tại và phát triển của dân tộc. Ngày hội năm nay là dịp để mỗi người quan tâm hơn đến việc gìn giữ, phát huy bản sắc, cùng vun đắp sức mạnh đại đoàn kết. Tôi tin sức mạnh ấy sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

NSND Thúy Hường - Gửi nguyện ước qua câu quan họ

Đến với chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, tôi chọn Sở cầu như ý, một làn điệu cổ của dân ca quan họ Bắc Ninh, được hát trong các lễ hội, những cuộc hát đối đáp. Trong làn điệu này, câu "Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm" nói về những nguyện ước, mong muốn đã trở thành sự thật. Câu "Nguyện trăm năm duyên bén sắt cầm" cũng có cả nghĩa đen và nghĩa bóng, gửi gắm mong ước mọi điều được như ý. Với ý nghĩa ấy, tôi thấy đây là lựa chọn phù hợp để góp tiếng hát quan họ vào cuộc hội tụ nghệ thuật của 3 miền.

NSND Thúy Hường

Với tôi, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày hội chung của cả cộng đồng. Năm nay, điều khiến tôi háo hức là mọi tỉnh, thành phố đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, để công chúng có thể đến thưởng thức tại nhiều địa điểm. Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống được tôn vinh qua nhiều chương trình biểu diễn trong dịp này. Gắn bó với quan họ, tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi mình cũng được góp tiếng hát vào ngày hội văn hóa của non sông. Tôi rất trông chờ sự kiện và nghĩ rằng người dân cũng đang hồ hởi chờ đón các buổi diễn.

NSND Thu Huyền - Nghệ thuật truyền thống là dấu ấn bản sắc Việt Nam

Tôi rất vui khi được tham gia chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, đặc biệt là được mang làn điệu chèo cổ Duyên phận phải chiều đến với những khán giả yêu dân ca, yêu nghệ thuật truyền thống. Là một nghệ sĩ của sân khấu chèo, tôi mong qua cuộc hội tụ này, công chúng có thể cảm nhận những nét đẹp của chèo cùng sự phong phú của các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Việc Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức một chương trình quy tụ các loại hình nghệ thuật truyền thống của 3 miền nhân Ngày Văn hóa Việt Nam là vô cùng ý nghĩa. Bởi dòng chảy của văn hóa, nghệ thuật truyền thống không bao giờ có thể phai nhạt. Đó là dòng chảy lâu đời, bền vững và vẫn luôn tiếp nối trong đời sống của người Việt Nam.

NSND Thu Huyền

Mỗi người Việt Nam, bên cạnh việc tiếp cận, cập nhật những loại hình nghệ thuật mới mẻ, vẫn cần gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống mà ông cha đã để lại. Bởi khi bước ra thế giới, giao lưu với bạn bè quốc tế, văn hóa, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật truyền thống, luôn là một bộ nhận diện của con người Việt Nam.

Tôi cũng được biết khán giả đăng ký nhận vé rất đông để tham dự chương trình này, gần như đã kín chỗ. Đây là điều rất đáng mừng đối với những nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật truyền thống như chúng tôi. Đặc biệt, các loại hình nghệ thuật truyền thống lần này được trình diễn trên một sân khấu rất hiện đại, hoành tráng, với ê-kíp thực hiện chương trình tài hoa và am hiểu văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và vinh dự khi được đứng trên sân khấu này.

NSND Tấn Giao - Để người trẻ thêm yêu nghệ thuật truyền thống

Với tôi, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là dịp nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Khi được may mắn tham gia trình diễn vào đúng ngày này, tôi cảm thấy mình không đơn thuần đang biểu diễn phục vụ khán giả, mà còn đang góp một mảnh ghép nhỏ vào hành trình lan toả truyền thống văn hoá đến với công chúng. Tôi mong rằng qua những câu ca cải lương của mình, thế hệ trẻ sẽ thêm yêu, thêm tự hào và có ý thức tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

NSND Tấn Giao

Nghệ sĩ người Mỹ Kyo York - Văn hóa cần được thực hành và trao truyền

Với một người nước ngoài coi Việt Nam là quê hương thứ hai như tôi, ngày 24/11 là dịp rất ý nghĩa để mọi người quan tâm hơn đến những giá trị văn hóa của đất nước mình.

Là người Mỹ, tôi cũng lớn lên với những giá trị văn hóa riêng của quê hương. Chúng tôi có những ngày lễ như Thanksgiving, khi gia đình sum họp, cùng ăn uống và chia sẻ lòng biết ơn. Đó cũng là một cách gìn giữ những giá trị gia đình và truyền thống.

Nghệ sĩ người Mỹ Kyo York

Tôi nghĩ dù ở Mỹ hay Việt Nam, văn hóa chỉ thực sự sống khi được con người thực hành và truyền lại trong đời sống hằng ngày. Việt Nam không phải nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi tôi đã dành nhiều năm để sống, làm việc và gắn bó. Vì vậy, tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm góp phần giới thiệu và gìn giữ những nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Nghệ sĩ Vũ Minh Vương - Trưởng nhóm "Dòng Thời Gian" - Ngày Tết của người làm văn hóa

Với những người làm nghệ thuật, việc đón Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thực sự là một niềm vui lớn. Tôi nghĩ đây là ngày Tết của những người làm văn hóa, khi công việc chúng tôi vốn gắn bó lại có một ngày để cùng được tôn vinh. Đặc biệt, rất đáng nhớ khi ngay trong lần đầu tổ chức, chúng tôi lại có cơ hội biểu diễn, góp sức vào ngày hội chung. Đó là niềm hạnh phúc của cá nhân tôi và các thành viên Dòng Thời Gian. Tôi tin nhiều nghệ sĩ cũng đang mong chờ, khát khao được cống hiến trong dịp này, mang những tiết mục của mình đến với khán giả.

Từ phải qua: Vũ Minh Vương, Nguyễn Quang Tú và 2 thành viên khác của Dòng Thời Gian

Nghệ sĩ Nguyễn Quang Tú - Thành viên nhóm Dòng Thời Gian - Hiểu thêm văn hóa qua nghệ thuật 3 miền

Tôi thấy ý tưởng hội tụ tinh hoa văn hóa 3 miền Bắc - Trung - Nam trong chương trình của Báo Thể thao và Văn hóa rất ý nghĩa. Thông thường, khán giả mỗi vùng miền có thể quen thuộc hơn với những loại hình nghệ thuật nơi mình sinh sống. Chẳng hạn, khán giả miền Bắc thường nghe chèo, quan họ; người miền Trung có thể quen với các làn điệu hò, ví, giặm; còn ở miền Nam có đờn ca tài tử, cải lương. Khi những loại hình ấy cùng được giới thiệu trong một chương trình, khán giả có cơ hội thưởng thức nghệ thuật của các vùng đất mà mình chưa từng sinh sống hoặc chưa có nhiều điều kiện tiếp cận. Đây cũng là cách để mọi người hiểu hơn về sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Chương trình càng có giá trị khi được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên. Tôi hy vọng từ cột mốc này, Ngày Văn hóa Việt Nam những năm tiếp theo sẽ có thêm nhiều chương trình được tổ chức, tiếp tục đưa các giá trị văn hóa đặc sắc đến gần hơn với người dân ở cả 3 miền.