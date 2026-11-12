Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ I

Dự Đại hội có Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài chính; các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ; 140 hội viên đại diện cho hơn 700 hội viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang thành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, giai đoạn 2023-2026; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh hiện có hơn 700 hội viên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, thành lập 14 Ban liên lạc cấp xã, phường; liên xã, phường, từng bước ổn định đầu mối hoạt động ở cơ sở. Công tác giáo dục truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó có các buổi tuyên truyền ngoại khóa tại các trường học, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh tham gia. Hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội được duy trì với những việc làm thiết thực như thăm hỏi hội viên, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đáng chú ý, hiện có khoảng 75 hội viên đang tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở với các cương vị như bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và cán bộ các tổ chức đoàn thể. Từ kinh nghiệm, trách nhiệm của người lính năm xưa, các hội viên tiếp tục đóng góp vào công việc chung tại địa phương, giữ mối liên hệ với nhân dân và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tại Đại hội, các tham luận đã tập trung làm rõ giải pháp kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban liên lạc; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử trong giáo dục truyền thống Trường Sơn cho thế hệ trẻ; chăm lo đời sống hội viên, củng cố nghĩa tình đồng đội và huy động nguồn lực xã hội để duy trì hoạt động Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh: Giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn và chăm lo nghĩa tình đồng đội là hai nhiệm vụ xuyên suốt, có ý nghĩa chính trị sâu sắc của Hội. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, làm sáng rõ tầm vóc, giá trị lịch sử của Đường Hồ Chí Minh, những cống hiến, hy sinh to lớn của các lực lượng Trường Sơn; qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội; quan tâm chăm lo đời sống hội viên, thực hiện tốt các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống Trường Sơn trong đời sống hôm nay.

Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bàn Vương Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với phương châm: “Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống - Tình nghĩa - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”. Nghị quyết được 100% đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí thông qua.

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng Hội; Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và nghĩa tình đồng đội.