Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa gặp mặt kỷ niệm ngày mở đường

Tàu không số trên đường vận chuyển vũ khí vào miền Nam. Ảnh tư liệu

Từ quyết định lịch sử đó, đường Hồ Chí Minh trên biển và “Đoàn tàu không số” đã ra đời, trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với lực lượng có hạn, trang bị hàng hải thô sơ, nhưng với trí tuệ và những chiến thuật độc đáo đã làm nên một thiên anh hùng ca bất tử.

Trong suốt gần 14 năm hoạt động liên tục và bền bỉ (1961-1975), Đoàn tàu không số đã huy động 1.879 lượt tàu, thuyền, vượt hơn 4 triệu hải lý, vận chuyển hơn 152.000 tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thuốc chữa bệnh và hàng hóa, đưa hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, khắc phục hơn 400 quả thủy lôi, chống chọi hơn 20 cơn bão, chiến đấu 300 lần với tàu địch, đánh trả 1.200 lần máy bay địch tập kích, bắn rơi 5 chiếc và bắn cháy nhiều tàu xuồng của địch.

Trên tuyến đường vận tải quân sự đặc biệt đó, biết bao cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều con tàu đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi...

Niềm vui hội ngộ của các chiến sĩ Đoàn tàu không số.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 20 năm Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa luôn là “mái nhà chung” của những người lính Đoàn tàu không số năm xưa. Bên cạnh những hoạt động thăm hỏi, động viên đồng đội, chăm lo gia đình chính sách, tri ân liệt sĩ, Hội còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào huyền thoại Đoàn tàu không số.

Nguyên Chi hội trưởng Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa Lê Duy Mai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ôn lại kỉ niệm về những ngày tháng chiến đấu ở Đoàn tàu Không số, nguyên Chi hội trưởng Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa Lê Duy Mai xúc động kể lại sự anh dũng, bảo vệ tàu của anh hùng Đỗ Sạn, liệt sĩ Lâm Ngọc Thả... và khẳng định về tình đoàn kết, công tác tình nghĩa tri ân đồng đội trong những năm vừa qua.

Đánh giá về kết quả hoạt động của hội trong năm 2025 - 2026, ông Vũ Đình Khanh, Quyền Chi hội trưởng, khẳng định: “Phát huy hào khí của Lữ đoàn 125 anh hùng, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Khi trở về đời thường phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi luôn gương mẫu trong lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và chính quyền địa phương”.

Ban Tổ chức trao quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026) diễn ra sáng 19/10, để tri ân những hy sinh của các đồng đội, được sự ủy quyền của Anh hùng Lao động Đào Hồng Tuyển, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Thanh Hóa đã trao 15 suất quà tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ và quà của Ban Chấp hành Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam cho các hội viên chi hội