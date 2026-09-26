Hội trại thanh thiếu nhi và Đêm hội trăng rằm xã Mường Khoa năm 2026

Tiết mục văn nghệ tại hội trại và đêm hội.

Tại hội trại và đêm hội, thanh thiếu nhi được thưởng thức các chương trình văn nghệ và màn múa lân sôi động.

Bí thư Đảng uỷ xã Lò Văn Biên tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội trại và đêm hội, đồng chí Trịnh Quang Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Khoa chúc các em thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn; đồng thời mong muốn các em luôn chăm ngoan, học tốt, tích cực rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương.

Lãnh đạo xã tặng quà cho các bản tham gia hội trại.

Nhân dịp này, UBND xã đã trao tặng các suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Các em thiếu nhi và nhân dân tham gia rước đèn trung thu trên các tuyến đường nội bản.

Trước đó, thanh thiếu nhi còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa: thi nghi thức Đội; kéo co; hội trại thanh thiếu nhi... mang đến không khí vui tươi, ấm áp, tràn đầy tình yêu thương cho các em thiếu nhi trên địa bàn.

Các đội thi nghi thức Đội.

Phần thi kéo co góp phần rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn và tinh thần đồng đội cho thanh thiếu nhi.

Ban Giám khảo chấm thi hội trại thanh thiếu nhi.