Hội trại thanh thiếu nhi và Đêm hội trăng rằm xã Mường Khoa năm 2026
Tối 25/9, UBND xã Mường Khoa tổ chức Hội trại thanh thiếu nhi và Đêm hội trăng rằm năm 2026 với chủ đề “Sắc màu Mường Khoa - Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai”.
Tại hội trại và đêm hội, thanh thiếu nhi được thưởng thức các chương trình văn nghệ và màn múa lân sôi động.
Phát biểu tại hội trại và đêm hội, đồng chí Trịnh Quang Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Khoa chúc các em thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn; đồng thời mong muốn các em luôn chăm ngoan, học tốt, tích cực rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương.
Nhân dịp này, UBND xã đã trao tặng các suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Trước đó, thanh thiếu nhi còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa: thi nghi thức Đội; kéo co; hội trại thanh thiếu nhi... mang đến không khí vui tươi, ấm áp, tràn đầy tình yêu thương cho các em thiếu nhi trên địa bàn.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/hoi-trai-thanh-thieu-nhi-va-dem-hoi-trang-ram-xa-muong-khoa-nam-2026-1174928