Hội trại Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đồng Nai năm 2026

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Phan Thế Công; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phước Võ Đăng Khoa; Bí thư Đoàn phường Bình Phước Phạm Văn Tiến và 42 trại sinh là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham dự khai mạc hội trại.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Nai Phan Thế Công phát biểu khai mạc hội trại. Ảnh: Ngọc Huyền

Diễn ra trong 3 ngày, từ 30-10 đến 1-11, với chủ đề “Sinh viên Đồng Nai tiên phong, sáng tạo vì thành phố phát triển văn minh, hiện đại”, hội trại nhằm tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học hỏi, trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học; phát huy tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới, khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đây cũng là dịp để trại sinh tiếp cận những phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, rèn luyện kỹ năng thực hành, trao đổi cùng các chuyên gia, giảng viên và từng bước triển khai những ý tưởng nghiên cứu thành các công trình cụ thể, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Đồng Nai.

Các sinh viên tham dự khai mạc hội trại. Ảnh: Ngọc Huyền

Vượt qua vòng phỏng vấn tuyển chọn từ hơn 200 hồ sơ ý tưởng đăng ký, 42 sinh viên tham gia hội trại lần này sẽ được tiếp cận những chuyên đề chuyên sâu từ các nhà khoa học uy tín, như: phương pháp xây dựng đề cương, thu thập và phân tích dữ liệu, kỹ năng phản biện, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và rèn luyện đạo đức, liêm chính học thuật. Bên cạnh đó, các trại sinh còn được trang bị kỹ năng viết, trình bày kết quả nghiên cứu, thực hành làm việc theo nhóm và trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên hướng dẫn để vận dụng các kiến thức, kỹ năng được trang bị vào đề tài của từng nhóm. Sau hội trại, các nhóm tiếp tục hoàn thiện đề tài và công bố kết quả nghiên cứu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Phan Thế Công cho rằng: Để hội trại không chỉ dừng lại ở một đợt tập huấn ngắn hạn, mà thực sự trở thành bệ phóng cho các đề tài nghiên cứu chất lượng cao, các trại sinh cần làm chủ công nghệ mới gắn chặt với giữ vững liêm chính học thuật, đồng thời phát huy tinh thần hợp tác đa ngành và hoàn thiện sản phẩm đầu ra. Các nhóm chọn đề tài phải bám sát “hơi thở” thực tiễn của thành phố, cần mạnh dạn nghiên cứu từ những vấn đề thực tiễn tại cơ sở xã, phường như chuyển đổi số trong quản lý công vụ, bảo vệ môi trường, giải pháp logistics, dịch vụ y tế, an sinh xã hội, phát triển đô thị xanh và thông minh…

Đại biểu và các trại sinh chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc. Ảnh: Ngọc Huyền

Nhóm trại sinh chia sẻ về đề tài của nhóm. Ảnh: Ngọc Huyền

Ngay sau khai mạc, 8 nhóm trại sinh đã lần lượt giới thiệu về đề tài nghiên cứu của nhóm, tính ứng dụng thực tiễn, các định hướng giải pháp… và nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý hữu ích.