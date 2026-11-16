Hối thúc đưa hàng viện trợ vào Gaza

Người dân Gaza sống trong những lều trại tạm thời. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Theo tuyên bố, hành động nêu trên làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas, đồng thời đi ngược kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Liên hợp quốc cho rằng, các mặt hàng cứu trợ phải được khẩn trương đưa vào Dải Gaza khi tính mạng con người đang ở trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” do hậu quả tàn khốc mà những trận mưa lớn gây ra những ngày qua.

Liên minh châu Âu (EU) cũng hối thúc Israel mở lại tất cả cửa khẩu tại Gaza cho phép Liên hợp quốc cùng các tổ chức nhân đạo tiếp cận ngay lập tức, không bị cản trở; đồng thời bảo đảm việc phân phối viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phục hồi sớm được triển khai trên quy mô lớn.

EU cho rằng, lũ lụt nghiêm trọng và thời tiết mùa đông đang làm trầm trọng thêm điều kiện sống của những người dân vốn đang gặp nhiều khó khăn này.

Những lời kêu gọi nêu trên được đưa ra trong bối cảnh người dân Palestine trải qua mùa đông khắc nghiệt trong những túp lều không đủ điều kiện.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, khoảng 1,4 triệu người Palestine, tương đương 65% dân số Gaza, sống trong các lều trại hoặc nơi trú ẩn tạm thời.

Cơ quan này cảnh báo nguồn cung cấp lều trại nhân đạo bên trong Gaza gần như cạn kiệt, trong khi hơn 150.000 chiếc lều vẫn đang chờ được cho phép đưa vào Gaza để hỗ trợ người dân.