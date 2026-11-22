Ban tổ chức chấm điểm phần thi ẩm thực.

Hội thi thu hút 36 đội đến từ 36 tổ dân phố, bản tham gia với nhiều món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu đặc trưng của địa phương. Những mâm cỗ được chuẩn bị công phu, trình bày đẹp mắt, thể hiện sự khéo léo và nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của các dân tộc.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các đội thi đạt giải.

Ban Giám khảo chấm điểm các phần thi chế biến, trình bày mâm cỗ, thuyết trình giới thiệu các món ăn và đánh giá hương vị, chất lượng món ăn, lựa chọn những đội có phần dự thi xuất sắc.

Giải Nhất được Ban Tổ chức trao cho đội Tổ dân phố A1.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba cho các đội đạt thành tích cao. Hoạt động góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc đến với người dân, du khách.