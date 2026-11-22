Hội thi Văn hóa Ẩm thực Phiêng Mơ năm 2026
Sáng 22/11, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Du lịch và khai trương chợ phiên Phiêng Lơi gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phường Điện Biên Phủ tổ chức Hội thi Văn hóa Ẩm thực Phiêng Mơ năm 2026.
Hội thi thu hút 36 đội đến từ 36 tổ dân phố, bản tham gia với nhiều món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu đặc trưng của địa phương. Những mâm cỗ được chuẩn bị công phu, trình bày đẹp mắt, thể hiện sự khéo léo và nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của các dân tộc.
Ban Giám khảo chấm điểm các phần thi chế biến, trình bày mâm cỗ, thuyết trình giới thiệu các món ăn và đánh giá hương vị, chất lượng món ăn, lựa chọn những đội có phần dự thi xuất sắc.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba cho các đội đạt thành tích cao. Hoạt động góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc đến với người dân, du khách.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/hoi-thi-van-hoa-am-thuc-phieng-mo-nam-20266