Hội thi “Tuyên truyền viên Gen Z” lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
UBND phường Hà Đông vừa tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên Gen Z” với sự tham gia của 4 đội thi đại diện cho 12 cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoi-thi-tuyen-truyen-vien-gen-z-lan-toa-tinh-than-thuong-ton-phap-luat-246261110154924439.htm