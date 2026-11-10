Hội thi “Tuyên truyền viên Gen Z” lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PV Power ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6.899 tỷ đồng, tăng 216% so với cùng kỳ và vượt 6 lần kế hoạch cả năm. Trước kết quả này, doanh nghiệp mới đây đã điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận cả năm lên gần 5.000 tỷ đồng.