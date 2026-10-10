Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh và đội thi.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và lãnh đạo phường An Tường.

Hội thi thu hút 10 đội với 60 thí sinh tham gia. Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi - Tài năng (thể hiện qua hình thức sân khấu hóa hát, múa, kịch, tiểu phẩm); kiến thức (thi trắc nghiệm tìm hiểu về tác hại thuốc lá) và hùng biện.

Bằng hình thức thể hiện sinh động, các đội thi đã truyền tải nhiều thông điệp thiết thực về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đội thi số 8 "Mái trường xanh"; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội đoạt giải.