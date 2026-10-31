Hội thi tuyên truyền măng non về phòng, chống tác hại của ma túy
Ngày 31/10, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức “Hội thi tuyên truyền măng non về phòng, chống tác hại của ma túy” năm 2026. Tham gia hội thi có 8 đội tuyên truyền măng non đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh.
Các đội tranh tài ở 3 phần thi: Kiến thức, sân khấu hóa và hùng biện, tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đời sống và xã hội; các phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma túy và những giải pháp phòng ngừa.
Ở phần thi kiến thức, mỗi đội trả lời 10 câu hỏi liên quan đến kiến thức cơ bản về ma túy và các loại ma túy phổ biến, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội.
Phần thi sân khấu hóa được các đội thể hiện sáng tạo thông qua múa, hát, thơ ca, hò vè và các hoạt cảnh, tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy.
Với phần thi hùng biện, các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng thuyết trình, đưa ra những lập luận và dẫn chứng cụ thể về hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và cộng đồng; đồng thời đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy trong học đường và xã hội.
Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho thiếu nhi về tác hại của ma túy; trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy. Đồng thời, tạo sân chơi để các em rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân cùng tham gia phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và các giải phụ cho đội có tiết mục sân khấu hóa xuất sắc nhất và đội thi hùng biện xuất sắc nhất.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/hoi-thi-tuyen-truyen-mang-non-ve-phong-chong-tac-hai-cua-ma-tuy-jAelSKqvg.html