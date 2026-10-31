Hội thi tuyên truyền măng non về phòng, chống tác hại của ma túy năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Các đội tranh tài ở 3 phần thi: Kiến thức, sân khấu hóa và hùng biện, tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đời sống và xã hội; các phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma túy và những giải pháp phòng ngừa.

Ban giám khảo hội thi.

Phần thi kiến thức của Trường TH-THCS Mường Sại, xã Mường Sại và Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Phù Yên.

Ở phần thi kiến thức, mỗi đội trả lời 10 câu hỏi liên quan đến kiến thức cơ bản về ma túy và các loại ma túy phổ biến, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội.

Phần thi sân khấu hóa của Trường TH-THCS Mường Sại, xã Mường Sại.Phần thi sân khấu hóa của Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Phù Yên.

Phần thi sân khấu hóa được các đội thể hiện sáng tạo thông qua múa, hát, thơ ca, hò vè và các hoạt cảnh, tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Phần thi hùng biện của Trường THCS Mường Khiêng 1, xã Mường Khiêng.

Phần thi hùng biện của Trường THCS Tô Hiệu, phường Tô Hiệu.

Với phần thi hùng biện, các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng thuyết trình, đưa ra những lập luận và dẫn chứng cụ thể về hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và cộng đồng; đồng thời đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy trong học đường và xã hội.

Phần thi sân khấu hóa của Trường TH-THCS Chiềng An, phường Chiềng An.

Trường THCS Tông Lạnh, xã Thuận Châu tham gia phần thi kiến thức.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho thiếu nhi về tác hại của ma túy; trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy. Đồng thời, tạo sân chơi để các em rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân cùng tham gia phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội thi.

Ban tổ chức trao giải ba cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và các giải phụ cho đội có tiết mục sân khấu hóa xuất sắc nhất và đội thi hùng biện xuất sắc nhất.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các đội thi.

Ban tổ chức trao giải phụ các đội thi.