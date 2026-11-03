Hội thi truyền thông xoá bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, phòng, chống lừa đảo, xâm hại, mua bán phụ nữ, trẻ em

Dự hội thi có đồng chí Pờ Thị Hương - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Đoàn Kết, Trưởng Ban Tổ chức; các đồng chí Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; thành viên mô hình "Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết"; 4 đội thi; các chi hội trưởng, hội viên phụ nữ các tổ dân phố, bản…

Quang cảnh hội thi.

Tại hội thi, 4 đội thi trải qua 3 phần thi: chào hỏi - giới thiệu đội; kiến thức; xử lý tình huống; mô hình, sáng kiến, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm.

Đội Bình Đẳng tham gia phần thi chào hỏi.

Thông qua hội thi, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ tư tưởng, quan niệm phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, giúp hội viên, phụ nữ nhận diện các hình thức, thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, mua bán người; trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh nguy cơ bị bạo lực gia đình, xâm hại và mua bán người, nhất là trên không gian mạng.

Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay lên án, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và cộng đồng an toàn, bình đẳng.

Đồng chí Pờ Thị Hương - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Đoàn Kết, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các đội đạt giải. Giải nhất thuộc về đội Bình Đẳng (bản Lản Nhì Thàng).

Lãnh đạo Hội LHPN phường Đoàn Kết trao giải nhất cho đội Bình Đẳng.