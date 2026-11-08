Hội thi trình diễn trang phục truyền thống xã Bắc Mê năm 2026
Tối 7-11, xã Bắc Mê tổ chức Hội thi trình diễn trang phục truyền thống xã Bắc Mê năm 2026. Dự hội thi có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo; Thanh tra tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Mê (cũ) qua các thời kỳ; lãnh đạo một số xã lân cận cùng đông đảo bà con nhân dân.
Tham gia hội thi có 11 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã. Các đội thi trình diễn trên sân khấu và thuyết minh về trang phục. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi thôn Pắc Mìa và trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đội thi. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202611/hoi-thi-trinh-dien-trang-phuc-truyen-thong-xa-bac-me-nam-2026-e605eb2/