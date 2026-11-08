Hội thi trình diễn trang phục truyền thống xã Bắc Mê năm 2026

Các đại biểu tham dự hội thi.

Tham gia hội thi có 11 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã. Các đội thi trình diễn trên sân khấu và thuyết minh về trang phục. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi thôn Pắc Mìa và trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đội thi. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực.

Các đội thi trình diễn trang phục truyền thống đặc sắc.