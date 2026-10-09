Tại Hội thi, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao tổng cộng 90 giải thưởng cá nhân, tập thể.

Ngày 8-9/10, Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X với chủ đề “AI – Trợ lý công vụ” diễn ra tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), với sự tham gia của 316 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Đây là sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia(10/10), do Trung ương Đoàn TNCS Hồ ChíMinh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Côngnghệvà Hội Tin học Việt Nam tổ chức.

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tàinăng trẻ là cơ quan thường trực, phối hợp với Đoàn Thanh niên Chính phủ triển khai Hội thi.

Hội thi năm nay được thiết kế khoa học, bám sát thực tiễn công tác, với cơ cấu bảng thi đa dạng dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không quá 35 tuổi trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, Hội thi phân chia các bảng thi theo cấp quảnlý và lĩnh vực chuyên môn, gồm: Bảng A dành cho thí sinh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp xã, phường, đặc khu;

Bảng B dành cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, thành phố; Bảng C dành cho thí sinh thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành Trung ương cùng các tổ chức, doanh nghiệp.

Bảng S là sân chơi tranh tài về giải pháp, đề án, sản phẩm sáng tạo dành cho cán bộ phụ trách chuyên môn công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các bảng A, B, C tổ chức thi cá nhân; riêng bảng S cho phép tối đa 5 thành viên tham gia mỗi sản phẩm.

Về nội dung chuyên môn, tại các bảng A, B và C, thí sinh tham gia phần thi thực hành trực tiếp trong thời gian 90 phút, sử dụng linh hoạt các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ xử lý, khai thác dữ liệu hiện đại để giải quyết những bài toán cụ thể trong công tác tham mưu, tác nghiệp công vụ.

Riêng tại bảng S, các đội thi trực tiếp thuyết trình và phản biện, bảo vệ các giải pháp, đề án, sản phẩm AI thế hệ mới nhằm tối ưu hóa năng lực quản trị công, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội thi, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao tổng cộng 90 giải thưởng cá nhân, tập thể.

Đối với các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1giải Ba toàn đoàn.

Đối với các thí sinh dự thi, cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 53 giải Khuyến khích.