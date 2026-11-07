Hội thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2026

Tiểu phẩm truyên truyền của đội thi xã Sơn Vĩ trong Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông năm 2026.

Hội thi năm nay có 84 thí sinh thuộc 7 đội thi của các xã: Mèo Vạc, Đồng Văn, Lũng Phìn, Sơn Vĩ, Thắng Mố, Khâu Vai, Sà Phìn tham gia. Các đội thực hiện 3 phần thi gồm: Màn chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền.

Các đội thi thể hiện những tình huống thực tế về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, điều kiện kết hôn, những hành vi bị nghiêm cấm trong hôn nhân và gia đình, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình... Qua đó chuyển tải thông điệp tuyên truyền pháp luật đến người xem.

Đội thi xã Sơn Vĩ xuất sắc đoạt giải Nhất tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi xã Sơn Vĩ, giải Nhì cho đội thi xã Mèo Vạc, 2 giải Ba được trao cho đội thi xã Khâu Vai và Sà Phìn. Ba giải Khuyến khích thuộc về các đội Đồng Văn, Thắng Mố và Lũng Phìn.

Ban tổ chức trao các giải phụ, giải cá nhân cho các tuyên truyền viên xuất sắc của các xã.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình; góp phần ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.