Tham gia hội thi, cụm thi số 1 có 6 đội đến từ các xã: Trấn Yên, Thác Bà, Hưng Khánh, Lục Yên, Mường Lai và Lâm Thượng.

Đồng chí Sùng Hồng Mai - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Với chủ đề “Chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc - Nói không với tảo hôn, nữ dưới 18 tuổi sinh con và hôn nhân cận huyết thống”, hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm truyền thông.

Tiểu phẩm tham gia hội thi.

Thông qua các phần thi, những vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con được chuyển tải bằng hình thức sinh động, gần gũi, dễ hiểu, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân.

Kết thúc hội thi cụm số 1, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội xã Mường Lai; 2 giải Nhì cho các đội xã Lục Yên và Lâm Thượng; 2 giải Ba cho các đội xã Hưng Khánh và Trấn Yên; giải Khuyến khích cho đội xã Thác Bà.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trao giải Nhất cho đội thi xã Mường Lai.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trao giải Nhì cho 2 đội thi xã Lục Yên và xã Lâm Thượng.

Ban tổ chức trao giải Ba cho 2 đội thi xã Trấn Yên và xã Hưng Khánh.

Ngoài các giải chính, Ban tổ chức còn trao các giải phụ cho những đội thi có màn chào hỏi xuất sắc nhất, tiểu phẩm xuất sắc nhất và thông điệp tuyên truyền xuất sắc.

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn, nữ dưới 18 tuổi sinh con, hôn nhân cận huyết thống” năm 2026 được tổ chức tại 5 cụm, với sự tham gia của 30 đội thi. Thông qua hình thức sân khấu hóa, hội thi góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con.