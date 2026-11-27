Thường trực Đảng ủy phường Phù Vân tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Hội thi.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Đảng ủy phường Phù Vân, Ban Giám hiệu và đông đảo học sinh của 4 trường: Chuyên Biên Hòa, THPT A Phủ Lý, THPT B Phủ Lý, THPT Nguyễn Tất Thành.

Các đội tham gia tại Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” dành cho học sinh Trường THPT năm 2026 được lựa chọn trực tiếp tại các nhà trường THPT. Mỗi đội dự thi phải trải qua các phần thi: Chào hỏi, kiến thức, tiểu phẩm và hùng biện. Nội dung tập trung vào tìm hiểu các quy định pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành.

Đồng chí Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại Hội thi, đồng chí Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, bình đẳng giới là vấn đề mang tính toàn cầu, thể hiện ở sự bình đẳng về vị thế, cơ hội và quyền lợi giữa phụ nữ và nam giới. Bình đẳng giới cũng là một trong những mục tiêu phát triển quan trọng của các quốc gia, hướng tới xây dựng xã hội tiến bộ, dân chủ và văn minh.

Hội thi được tổ chức nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để học sinh được giao lưu, học hỏi, nâng cao hiểu biết và rèn luyện kỹ năng và xử lý tình huống thực tiễn. Ban Tổ chức mong muốn, sau Hội thi, mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, một nhân tố lan tỏa những giá trị tốt đẹp về bình đẳng giới, góp phần xây dựng gia đình, nhà trường và xã hội an toàn, thân thiện, bình đẳng và không có bạo lực.

Hội thi diễn ra sôi nổi, các nội dung được các đội tham gia chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu đầy ý nghĩa giáo dục sâu sắc về bình đẳng giới và các biện pháp phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, xóa đi mặc cảm, định kiến về phân biệt, đối xử ở cả môi trường học đường và không gian mạng. Điều này, đặt ra những yêu cầu đổi mới về công tác giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ; xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, tôn trọng sự khác biệt và có trách nhiệm với cộng đồng.

Một tiểu phẩm dự thi.

Tại Hội thi, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm Hội thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng và hiệu quả. Các đội thi đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, sáng tạo, thể hiện tốt nhất kiến thức và năng lực của mình.

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho đội xuất sắc.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể tham gia.

Hội thi nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 diễn ra từ ngày 15/11/2026 đến ngày 15/12/2026.