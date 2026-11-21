Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), sáng 21-11, tại phường Ninh Chử, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND các phường Đông Hải, Ninh Chử và Phan Rang tổ chức Hội thi tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Quang cảnh hội thi.

Các đại biểu tham dự

Tham gia hội thi có 3 đội đến từ các trường THCS trên địa bàn, gồm: Trường THCS Phan Rang, Trường THCS Đông Hải và Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh. Bên cạnh các đội dự thi, chương trình thu hút đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh và người dân đến theo dõi, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, hào hứng.

Các thí sinh tranh tài ở phần thi kiến thức chung.

Các đội trải qua 4 phần thi, kết hợp giữa kiến thức, khả năng quan sát và năng khiếu nghệ thuật. Mở đầu là phần thi Chào hỏi - Trình diễn nghệ thuật truyền thống, các đội giới thiệu về nhà trường, địa phương thông qua những tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa dân gian. Tiếp đó, ở phần thi Kiến thức chung, các thí sinh thể hiện hiểu biết về những di sản văn hóa của tỉnh Khánh Hòa được UNESCO ghi danh; hệ thống di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở khu vực phía nam của tỉnh; các di tích cấp tỉnh tại địa phương, cùng kiến thức về lịch sử, văn hóa Khánh Hòa và Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Hội thi còn thử thách khả năng nhận diện và vận dụng hiểu biết của các thí sinh qua phần thi Nhận biết di tích, danh thắng qua hình ảnh. Đặc biệt, ở phần thi Em là hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên tại di tích, các thí sinh hóa thân thành những hướng dẫn viên, giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc, giá trị văn hóa và ý nghĩa của từng di tích. Qua cách trình bày, dẫn dắt câu chuyện, các em có dịp thể hiện vốn hiểu biết, khả năng thuyết trình và cách truyền tải những giá trị di sản đến người nghe.

Trường THCS Phan Rang tham gia phần thi “Em là hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên tại di tích”.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Trường THCS Phan Rang, giải nhì cho Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh và giải ba cho Trường THCS Đông Hải. Thông qua các phần thi, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận lịch sử, văn hóa địa phương bằng hình thức sinh động, gần gũi; từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để các em rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, giới thiệu di tích, góp phần lan tỏa tình yêu di sản đến bạn bè và cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Trường THCS Phan Rang.

Ban tổ chức trao giải nhì cho đội thi Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh.

Ban tổ chức trao giải ba cho đội thi Trường THCS Đông Hải.

THANH HIẾU