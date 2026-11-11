Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026: 18 thí sinh tranh tài vòng Chung kết

Nhiều thí sinh đầu tư công phu trang phục, phong cách biểu diễn. Xuất hiện trong bộ cổ phục Nhật Bình rực rỡ sắc màu, thí sinh Võ Nguyên Phúc (xã Sông Ðốc) gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc “Mái đình làng biển”. Sự kết hợp giữa chất liệu ca trù, âm hưởng dân gian đương đại và trang phục truyền thống tạo nên dấu ấn riêng cho tiết mục tôn vẻ đẹp văn hoá dân tộc.

Với những thí sinh sớm dừng chân ở vòng Bán kết, tuy kết quả không như mong đợi nhưng phần thi vẫn là trải nghiệm quý giá. Nụ cười của thí sinh Ðặng Phước Thịnh (Xã Nguyễn Phích) hay nữ sinh 17 tuổi Huỳnh Như Ý (xã Khánh Hưng) sau khi hoàn thành phần thi cho thấy niềm vui và sự tự tin khi được đứng trên sân khấu, kinh nghiệm tích luỹ tại cuộc thi sẽ là hành trang để các em tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc.

Tiếp sức cho thí sinh là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Hội trường luôn đông người theo dõi; các buổi livestream trên nền tảng số của Báo và phát thanh - truyền hình Cà Mau thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận động viên thí sinh.

Sau 4 buổi thi diễn Bán kết, 18 thí sinh xuất sắc được chọn bước vào Chung kết. Những ngày qua, không khí tập luyện khẩn trương, các thí sinh tập trung luyện thanh, phối hợp cùng ban nhạc hoàn thiện cách xử lý ca khúc, đồng thời chuẩn bị trang phục biểu diễn, sẵn sàng cho 2 đêm thi quyết định, sẽ diễn ra vào tối nay (11/11) và tối mai (12/11) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chỉnh chu từ giọng hát đến trang phục, phong cách biểu diễn, thí sinh Lê Thuý Hằng (Trung tâm Văn hoá tỉnh) bước tiếp vào top 18.

Tại vòng Chung kết, mỗi thí sinh sẽ thể hiện 2 ca khúc, gồm 1 ca khúc bắt buộc thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng và 1 ca khúc tự chọn. Ðây là cơ hội để các giọng ca thể hiện bản lĩnh sân khấu và phong cách âm nhạc riêng.

Thí sinh Lê Thành Ngươn (phường Bạc Liêu) chia sẻ: "Tham gia Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, tôi có thêm động lực theo đuổi ước mơ âm nhạc, cũng như thêm niềm vui vì kết nối nhiều bạn bè chung niềm đam mê”.

Trình diễn ca khúc “Con cò”, thí sinh Lê Thành Ngươn (phường Bạc Liêu) ghi tên mình trong vòng Chung kết.

Tại buổi gặp gỡ các thí sinh trước thềm Chung kết, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Linh Quốc, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo hội thi, lưu ý: “Vào vòng Chung kết, các bạn phải lựa chọn bài hát phù hợp với chất giọng, cao độ và quãng giọng. Mỗi bài hát là một câu chuyện, hãy kể bằng chính giọng hát của mình về tình yêu quê hương, đất nước”.

NSƯT Ðoàn Thị Kim Cúc, thành viên Hội đồng Giám khảo, gửi gắm: “Sân chơi nào cũng vậy, có người đi tiếp, người dừng lại. Những bạn đi tiếp hãy cố gắng xây dựng bản lĩnh; còn các bạn dừng lại, hãy lấy đó làm trải nghiệm để tiếp tục rèn luyện”.

Gia đình luôn bên cạnh ghi lại những khoảnh khắc, cổ vũ cho các thí sinh.

Hai đêm Chung kết Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau hứa hẹn mang đến những tiết mục đặc sắc. Ðây cũng là dịp những người yêu âm nhạc gặp gỡ, giao lưu, lan toả phong trào văn nghệ trong cộng đồng.