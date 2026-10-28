Hội thi Tiếng hát nhà giáo Cà Mau dự kiến diễn ra đầu tháng 11

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức thống nhất thời gian thi diễn, công diễn, chương trình khai mạc và thiết kế chương trình đêm công diễn. Ban Tổ chức cũng họp với Ban Giám khảo, Tổ Thư ký để phổ biến thể lệ, quy trình, tiêu chí chấm điểm, phương thức đánh giá và trao đổi những vấn đề phát sinh.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Hội thi Tiếng hát nhà giáo lần thứ I năm 2026 có chủ đề “Thanh âm nghề giáo”, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện tình cảm với mái trường, thầy trò, tình bạn và lòng yêu nghề, yêu trường lớp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Giáo dục, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.

Các thành viên Ban Giám khảo tham dự cuộc họp, thống nhất về thể lệ và tiêu chí chấm điểm hội thi.

Theo kế hoạch, mỗi đơn vị xây dựng một chương trình gồm 3 tiết mục ca, múa… với thời lượng 20 phút. Hội thi có 86 đoàn tham gia, khoảng 1.600 thành viên, chia đều thành 2 bảng A và B, mỗi bảng 43 đoàn. Hội thi gồm 2 vòng: cấp cơ sở và cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 11/2026.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của hội thi, đồng thời đề nghị các thành viên thực hiện phương châm “6 rõ”, bảo đảm công tác tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Qua hội thi, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn nghệ thuật trong trường học, từng bước đưa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vào trường học, phát huy giá trị văn hoá truyền thống và nâng cao hiệu quả giáo dục nghệ thuật cho học sinh./.