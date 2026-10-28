Hội thi Tiếng hát nhà giáo Cà Mau dự kiến diễn ra đầu tháng 11
Ngày 28/10, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT và ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì cuộc họp lần thứ hai Ban Tổ chức Hội thi Tiếng hát nhà giáo cấp tỉnh lần thứ I năm 2026.
Tại cuộc họp, Ban Tổ chức thống nhất thời gian thi diễn, công diễn, chương trình khai mạc và thiết kế chương trình đêm công diễn. Ban Tổ chức cũng họp với Ban Giám khảo, Tổ Thư ký để phổ biến thể lệ, quy trình, tiêu chí chấm điểm, phương thức đánh giá và trao đổi những vấn đề phát sinh.
Hội thi Tiếng hát nhà giáo lần thứ I năm 2026 có chủ đề “Thanh âm nghề giáo”, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện tình cảm với mái trường, thầy trò, tình bạn và lòng yêu nghề, yêu trường lớp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Giáo dục, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.
Theo kế hoạch, mỗi đơn vị xây dựng một chương trình gồm 3 tiết mục ca, múa… với thời lượng 20 phút. Hội thi có 86 đoàn tham gia, khoảng 1.600 thành viên, chia đều thành 2 bảng A và B, mỗi bảng 43 đoàn. Hội thi gồm 2 vòng: cấp cơ sở và cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 11/2026.
Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của hội thi, đồng thời đề nghị các thành viên thực hiện phương châm “6 rõ”, bảo đảm công tác tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Qua hội thi, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn nghệ thuật trong trường học, từng bước đưa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vào trường học, phát huy giá trị văn hoá truyền thống và nâng cao hiệu quả giáo dục nghệ thuật cho học sinh./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hoi-thi-tieng-hat-nha-giao-ca-mau-du-kien-dien-ra-dau-thang-11-a133653.html