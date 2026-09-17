Hội thi Tiếng hát dân ca người cao tuổi phường Điện Bàn Đông: Chi hội người cao tuổi Tổ dân phố Cẩm Sa đoạt giải Nhất

Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc tại hội thi. Ảnh: K.L

Với 20 tiết mục biểu diễn gồm: đơn ca, tốp ca, ca kịch, múa minh họa... nội dung xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống Hội Người cao tuổi, chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi và sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích cho các hội viên trên địa bàn.

Nhiều tiết mục được đầu tư về nội dung, dàn dựng, trang phục, kết hợp giữa lời ca, điệu múa và diễn xuất, mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt về bản sắc địa phương; góp phần đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với cộng đồng; tạo môi trường để người cao tuổi giao lưu, chia sẻ và gắn kết.

Kết thúc hội thi, giải Nhất thuộc về Chi hội người cao tuổi Tổ dân phố Cẩm Sa; giải Nhì thuộc về Tổ dân phố Lai Nghi; giải Ba thuộc về Tổ dân phố Viêm Trung. Ban tổ chức trao 2 giải Khuyến khích cho Tổ dân phố Quảng Hậu và Tổ dân phố Tứ Hà, cùng các giải cá nhân ở nội dung hát dân ca và ca kịch cho những thí sinh có phần thể hiện nổi bật.