Hội thi 'Thời trang thanh lịch viên chức ngành Giáo dục' xã Bình Ninh: Lan tỏa giá trị văn hóa

Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, thể hiện tài năng, hội thi còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp người nhà giáo, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục.

Đồng chí Trần Hoàng Nhật Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Ninh trao giải Nhất cho 2 thí sinh.

Chiều 13-11, tại Nhà Văn hóa xã Bình Ninh, hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi và ấm áp. Hơn 20 thí sinh đến từ các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã cùng hội tụ, mang đến những phần trình diễn đặc sắc, thể hiện sự tự tin, duyên dáng và tài năng của đội ngũ nhà giáo.

Thí sinh thể hiện phần thi tài năng.

Hội thi gồm 3 phần: Trình diễn trang phục công sở, trang phục áo dài truyền thống và thi tài năng. Điểm nhấn của hội thi là phần thi tài năng với nhiều tiết mục hát dân ca, ngâm thơ, múa... được các thí sinh chuẩn bị công phu, mang đến không khí vui tươi, đồng thời thể hiện tình yêu đối với văn hóa truyền thống.

Thí sinh thể hiện phần thi tài năng.

Chủ tịch UBND xã Bình Ninh Lê Văn Chất cho biết, thông qua hội thi, địa phương mong muốn tiếp tục lan tỏa các phong trào “Xây dựng trường học hạnh phúc”, “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”; qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng hình ảnh người giáo viên tận tâm, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Cũng trong chiều 13-11, UBND xã Bình Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Dịp này, căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 4-11-2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 cá nhân thuộc xã Bình Ninh có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026.

Chủ tịch UBND xã Bình Ninh Lê Văn Chất trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 cá nhân.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thầy Cao Thanh Nhân, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Bình Ninh và cô Nguyễn Thị Ngọc Thắm, giáo viên Trường Mầm non Bình Ninh.

Hội thi khép lại với nhiều cảm xúc và những dấu ấn đẹp. Không chỉ là dịp để các thầy cô giao lưu, thể hiện tài năng, đây còn là cơ hội để mỗi nhà giáo thêm tự hào về nghề nghiệp, ý thức sâu sắc hơn vai trò nêu gương trong gìn giữ và lan tỏa văn hóa.